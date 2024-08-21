В Одесі змінили керівника міської служби у справах дітей

Після 5 років роботи пішла з посади керівника служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова. На її місце призначено Тетяну Проданчук.
Відповідні розпорядження мера Геннадія Труханова опубліковано на сайті мерії.
Тетяна Проданчук до цього обіймала посаду першого заступника голови Київської районної адміністрації Одеської міськради.
«Врахувати, що Проданчук Т.А. має 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування, і встановити їй надбавку в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і надбавки за вислугу років», – ідеться в розпорядженні.
Чому звільнено Нікандрову
Юлія Нікандрова була звільнена 8 серпня за власним бажанням. Як вона повідомила на своїй сторінці Facebook, йде з «чистим серцем і посмішкою на обличчі», тому що настав час для нових досягнень.
За словами жінки, її робота в органах влади починалася з нуля і за п’ять років роботи, вона отримала унікальний практичний досвід порятунку дітей.
«3 березня 2022 року, коли не було ще жодного механізму, як рятувати дітей. І тоді ми з моїми колегами на різних рівнях з різних департаментів, евакуювали державних дітей до Польщі. 700 людей, 38 годин, спочатку електричка, потім кілька десятків автобусів, мій півторарічний Жорик, сльози прощання з майбутнім чоловіком на пероні вокзалу, і ось ми 1400 км від дому. Я думала, що я емоційно не витягну.
Цілодобово ми вчили місцеві польські закони і тремтіли, щоб не втратити жодної дитини. 5 місяців спільного життя в одному великому дитбудинку подарували мені неймовірний досвід, який сьогодні прийнято називати успішним кейсом», – згадує Юлія.
Раніше за власним бажанням звільнилася Світлана Бедрега, яка беззмінно обіймала посаду директора управління, а потім департаменту фінансів Одеської міськради з 2002 року.