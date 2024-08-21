В Одесі змінили керівника міської служби у справах дітей

Відповідні розпорядження мера Геннадія Труханова опубліковано на сайті мерії.

Тетяна Проданчук до цього обіймала посаду першого заступника голови Київської районної адміністрації Одеської міськради.

«Врахувати, що Проданчук Т.А. має 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування, і встановити їй надбавку в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і надбавки за вислугу років», – ідеться в розпорядженні.

Чому звільнено Нікандрову

Юлія Нікандрова була звільнена 8 серпня за власним бажанням. Як вона повідомила на своїй сторінці Facebook, йде з «чистим серцем і посмішкою на обличчі», тому що настав час для нових досягнень.

За словами жінки, її робота в органах влади починалася з нуля і за п’ять років роботи, вона отримала унікальний практичний досвід порятунку дітей.

«3 березня 2022 року, коли не було ще жодного механізму, як рятувати дітей. І тоді ми з моїми колегами на різних рівнях з різних департаментів, евакуювали державних дітей до Польщі. 700 людей, 38 годин, спочатку електричка, потім кілька десятків автобусів, мій півторарічний Жорик, сльози прощання з майбутнім чоловіком на пероні вокзалу, і ось ми 1400 км від дому. Я думала, що я емоційно не витягну.

Цілодобово ми вчили місцеві польські закони і тремтіли, щоб не втратити жодної дитини. 5 місяців спільного життя в одному великому дитбудинку подарували мені неймовірний досвід, який сьогодні прийнято називати успішним кейсом», – згадує Юлія.

Раніше за власним бажанням звільнилася Світлана Бедрега, яка беззмінно обіймала посаду директора управління, а потім департаменту фінансів Одеської міськради з 2002 року.