Які симптоми при закладенні вух є небезпечними

Закладеність вух (однобічне або двобічне) — це відчуття, при якому звуки навколишнього світу здаються приглушеними. Людина при цьому відчуває певний дискомфорт, їй навіть може здаватися, що до вуха потрапило чужорідне тіло, але найчастіше ця проблема є короткочасною незручністю і минає самостійно.

До найпоширеніших нешкідливих причин закладеності вух належать перепади атмосферного тиску (під час авіаперельоту, підйому вгору, занурення під воду), а також потрапляння в слуховий прохід води. У цих випадках стан вух зазвичай покращується після усунення провокативного чинника.

Але якщо закладеність вух виникає часто, триває довго (довше трьох днів) і її супроводжують інші симптоми: нудота, головний біль, запаморочення, дзвін і шум у вухах, відчуття розпирання зсередини, відчутне зниження слуху, треба звернутися до лікаря і виключити патологічний процес.

У чому причина закладенності вух?

Отоларинголог Ірина Кіц

До поширених причин закладеності вух, що потребують консультації фахівця, належать:

отит — запальне захворювання, часто супроводжується болем, підвищенням температури тіла, виділеннями з вуха;

сірчана пробка — надлишок або затвердіння вушної сірки (може спричиняти зниження слуху, дзвін у вухах, біль і свербіж);

травми голови або вуха (можуть пошкоджуватися внутрішнє вухо й слуховий нерв);

приймання деяких ліків: антибактеріальних і психотропних препаратів, протизапальних засобів і діуретиків, які впливають на судини головного мозку, зокрема внутрішнього вуха;

ураження слухової (євстахієвої) труби — євстахіїт, часто виникає внаслідок застуди, грипу, гаймориту або алергійних реакцій у ділянці обличчя, супроводжується больовими відчуттями;

неврологічні порушення: іноді закладеність пов’язана з пошкодженням слухового нерва, супутніми симптомами при цьому є зниження слуху, нудота, запаморочення;

хвороба Меньєра: вражається внутрішня структура вуха — лабіринт (турбують напади запаморочення і прогресуюче зниження слуху);

психологічні причини: сильний стрес, переляк або панічна атака (додаткові ознаки запаморочення, порушення дихання, тремтіння рук, загальна слабкість).

Факторами ризику для виникнення проблем із вухами є також похилий вік, постійний вплив сильного шуму або гучних звуків, наявність артеріальної гіпертензії, атеросклерозу судин головного мозку, а також вроджених або набутих анатомічних дефектів (наприклад, викривлення носової перегородки, аномалій розвитку вуха або носа).

Діагностика та пошук причин

Для діагностики причин закладеності вуха лікар може використовувати огляд слухового проходу й барабанної перетинки за допомогою отоскопа, аудіометричні тести (для оцінки слуху та визначення ступеня його зниження), тимпанометрію (для оцінки функціонування євстахієвої труби й барабанної перетинки). Також за необхідності призначають лабораторні аналізи крові, бакпосів виділень із вуха, рентген, МРТ або КТ голови, УЗД судин шиї.

Коли знадобиться операція?

Терапія закладеності вух залежить від причини проблеми. Можуть бути призначені антибіотики, антигістамінні та протигрибкові засоби, протизапальні та судинозвужувальні препарати, імуномодулятори, а також промивання вуха та фізіопроцедури.

У запущених випадках або за наявності серйозних патологій іноді потрібне хірургічне втручання.

Як «розблокувати» вуха при перепадах тиску

Щоб прибрати проблему закладеності вух у літаку або швидкісному ліфті, глибоко вдихніть із закритим ротом, затисніть ніс пальцями й обережно спробуйте видихнути через закриті ніздрі. У вухах одразу з’явиться відчуття тиску, яке здатне розблокувати євстахієві труби. Крім того, може допомогти позіхання (або просто широке відкривання рота кілька разів поспіль), інтенсивне жування жуйки та масаж вушних раковин.

Як правильно чистити вуха?

Для профілактики проблем із вухами регулярно мийте й обережно чистіть їх пальцем або ватними дисками, але не ватними паличками, які часто стають причиною травм. Крім того, обов’язково лікуйте застуди, інфекційні та алергічні захворювання, уникайте тривалого впливу шуму, стресів і переохолоджень, не приймайте ліки без призначення фахівця.

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