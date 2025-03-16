Какие симптомы при заложенности ушей являются опасными

Заложенность ушей (односторонняя или двусторонняя) — это ощущение, при котором звуки окружающего мира кажутся приглушенными. Человек при этом испытывает определенный дискомфорт, ему даже может казаться, что в ухо попало инородное тело, но чаще всего эта проблема является кратковременным неудобством и проходит самостоятельно.

К самым распространенным безвредным причинам заложенности ушей относятся перепады атмосферного давления (во время авиаперелета, подъема вверх, погружения под воду), а также попадание в слуховой проход воды. В этих случаях состояние ушей обычно улучшается после устранения провоцирующего фактора.

Но если заложенность ушей возникает часто, длится долго (дольше трех дней) и ее сопровождают другие симптомы: тошнота, головная боль, головокружение, звон и шум в ушах, ощущение распирания изнутри, ощутимое снижение слуха, надо обратиться к врачу и исключить патологический процесс.

В чем причина заложенности ушей?

Отоларинголог Ирина Киц

К распространенным причинам заложенности ушей, требующим консультации специалиста, относятся:

отит — воспалительное заболевание, часто сопровождается болью, повышением температуры тела, выделениями из уха;

серная пробка — избыток или затвердение ушной серы (может вызывать снижение слуха, звон в ушах, боль и зуд);

травмы головы или уха (могут повреждаться внутреннее ухо и слуховой нерв);

прием некоторых лекарств: антибактериальных и психотропных препаратов, противовоспалительных средств и диуретиков, которые влияют на сосуды головного мозга, в том числе внутреннего уха;

поражение слуховой (евстахиевой) трубы — евстахиит, часто возникает вследствие простуды, гриппа, гайморита или аллергических реакций в области лица, сопровождается болевыми ощущениями;

неврологические нарушения: иногда заложенность связана с повреждением слухового нерва, сопутствующими симптомами при этом являются снижение слуха, тошнота, головокружение;

болезнь Меньера: поражается внутренняя структура уха — лабиринт (беспокоят приступы головокружения и прогрессирующее снижение слуха);

психологические причины: сильный стресс, испуг или паническая атака (дополнительные признаки головокружения, нарушение дыхания, дрожание рук, общая слабость).

Факторами риска для возникновения проблем с ушами являются также пожилой возраст, постоянное воздействие сильного шума или громких звуков, наличие артериальной гипертензии, атеросклероза сосудов головного мозга, а также врожденных или приобретенных анатомических дефектов (например, искривление носовой перегородки, аномалий развития уха или носа).

Диагностика и поиск причин

Для диагностики причин заложенности уха врач может использовать осмотр слухового прохода и барабанной перепонки с помощью отоскопа, аудиометрические тесты (для оценки слуха и определения степени его снижения), тимпанометрию (для оценки функционирования евстахиевой трубы и барабанной перепонки). Также при необходимости назначают лабораторные анализы крови, бакпосев выделений из уха, рентген, МРТ или КТ головы, УЗИ сосудов шеи.

Когда понадобится операция?

Терапия заложенности ушей зависит от причины проблемы. Могут быть назначены антибиотики, антигистаминные и противогрибковые средства, противовоспалительные и сосудосуживающие препараты, иммуномодуляторы, а также промывание уха и физиопроцедуры.

В запущенных случаях или при наличии серьезных патологий иногда требуется хирургическое вмешательство.

Как «разблокировать» уши при перепадах давления

Чтобы убрать проблему заложенности ушей в самолете или скоростном лифте, глубоко вдохните с закрытым ртом, зажмите нос пальцами и осторожно попробуйте выдохнуть через закрытые ноздри. В ушах сразу появитсяощущение давления, которое способно разблокировать евстахиевы трубы. Кроме того, может помочь зевание (или просто широкое открывание рта несколько раз подряд), интенсивное жевание жвачки и массаж ушных раковин.

Как правильно чистить уши?

Для профилактики проблем с ушами регулярно мойте и осторожно чистите их пальцем или ватными дисками, но не ватными палочками, которые часто становятся причиной травм. Кроме того, обязательно лечите простуды, инфекционные и аллергические заболевания, избегайте длительного воздействия шума, стрессов и переохлаждений, не принимайте лекарства без назначения специалиста.

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