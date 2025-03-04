Обіцянки — цяцянки: шукаємо в Одесі МРТ

Все сталося не так, як гадалося. На велику Одеську область за програмою державних медичних гарантій щодо безоплатного виконання МРТ-досліджень працює єдина установа – регіональний клінічний протипухлинний центр (колишній онкодиспансер). Черга – на шість місяців наперед. Питання, хто дочекається черги, звучить риторично. Так було минулого року, так буде і цього. Нічого не зміниться.

Приватні фірми, які мають сучасні апарати, не поспішають співпрацювати з Національною службою здоровʼя (НСЗУ). Причина проста – апарат МРТ треба акуратно експлуатувати, не перевантажуючи його. Бо поламаний томограф доведеться ремонтувати власним коштом, держава до цього не долучатиметься. А це дорого. Крім того, звітність перед НСЗУ за послуги, надані в межах програми державних медичних гарантій, досить складна і тривала. Тому і не хочуть приватники працювати з державою, а надають послуги з МРТ-досліджень за реальні кошти, які сплачують їм громадяни та підприємства.

Таких центрів в Одесі вже понад два десятки. Ціни на МРТ-дослідження за останні два роки зросли в середньому на 15-20%. Це свідчить, що попит на послуги є, він продовжує зростати і поки що перевищує пропозиції.

Навіщо реформа, якщо знов все вирішує одна людина?

В НСЗУ я поцікавилася, як діяти, якщо людина має направлення на проведення безоплатного МРТ-дослідження, але не може чекати шість місяців? Відповідь відверто вразила: «Звертайтеся до головного лікаря Одеського регіонального протипухлинного центру, щоб пацієнта обстежили швидше».

От вам і реформа. НСЗУ активно рекламує можливість проведення безоплатних МРТ-досліджень, дарує людям віру, що щось змінилося на краще. А насправді зовсім незрозуміло, як пацієнт може пройти дослідження в одному лікувальному закладі на всю область, де зараз разом з переселенцями мешкає близько двох мільйонів людей! Тому ті, в кого є кошти, йдуть на МРТ-обстеження до приватних центрів, а ті, в кого коштів немає, – залишаються недообстеженими.

НСЗУ не вважає існуючий стан справ критичним, не бачить корупційних ризиків (бо коли існує монополія, як зараз, монополія протипухлинного центру на безоплатні МРТ-дослідження, існує ризик напрацювання правил гри проходження обстеження поза чергою швидше за інших).

Чи покращиться ситуація з МРТ?

Не бачать нічого страшного і на місцевому рівні. ОДА інформує про розширення доступу населення до якісної медичної допомоги. 226 приватних закладів уклали на 2025 рік договори з НСЗУ про надання допомоги в межах пакета «Первинна медична допомога». Це дешевше, простіше, робота сімейних лікарів вже добре налагоджена. А от щоб зацікавити приватні медичні установи укладати договори щодо надання МРТ-досліджень за програмою державних медичних гарантій, потрібно шукати інші підходи. Високоспеціалізоване обладнання приватники просто так експлуатувати не стануть. Їм має бути вигідно працювати з державою. Як це зробити? Питання і до місцевої влади, і до НСЗУ. Бо вважати нормою існування лише одного магнітно-резонансного томографа, де мешканці Одеської області мають можливість пройти безоплатне МРТ-дослідження, ніяк не можна.

Читайте також: