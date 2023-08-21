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Енергонезалежний інтернет: що потрібно для його підключення та безперебійної роботи

Енергонезалежний інтернет: що потрібно для його підключення та безперебійної роботи

Gpon (англ. Gigabit Passive Optical Network) — сучасна технологія провідного підключення до Інтернету, що швидко набирає популярності. В Україні вона довела свою ефективність під час блекаутів узимку 2022-2023 років і очікувано на неї зростає попит у зв’язку з зимою 2024 року.

Дедалі більше Інтернет-провайдери в Одесі пропонують цю технологію своїм абонентам.

Для передачі даних технологія GPON замість мідних проводів використовує оптичне волокно, яким передаються світлові сигнали. Оптоволоконний кабель складається з тонкої скляної нитки, захищеної міцним обплетенням. На відміну від електричних сигналів, світлові імпульси можуть передаватися на більш далекі відстані без втрати якості.

Як працює технологія GPON

gpon-технологія
Схема підключення GPON

На зображенні вище показано схему прокладання кабельної мережі за технологією PON/GPON. Кабель від центрального сервера прокладається у спеціальних каналах і тягнеться по всьому населеному пункті. У місці, де потрібно зробити відгалуження на умовний будинок з абонентами, ставиться спеціальний розгалужувач, від якого оптичний кабель простягається одразу до квартири абонента і підключається до абонентського термінала. На абонентському пристрої світловий імпульс конвертується у зрозумілий для домашнього роутера сигнал.

Енергонезалежність даної схеми полягає у відсутності проміжних підсилювачів сигналу, яким необхідне додаткове електроживлення.

Тобто в мережі GPON незалежно від наявності електрики завжди є підключення до мережі Інтернет, оскільки абонент безпосередньо пов’язаний з вузлом провайдера, на якому вжито всіх заходів для безперебійної роботи. Абоненту залишається лише забезпечити джерело живлення для свого термінала. Це можливо за допомогою доступних і не дуже дорогих повербанків.

Що потрібно для підключення GPON

Спосіб 1: базовий абонентський термінал (медіаконвертер)

Абонентський термінал GPON
Абонентський термінал GPON

Для підключення оптоволоконного кабелю в абонента має бути спеціальний абонентський термінал. Це невеликий пристрій, куди підключається конектор оптоволокна і виводиться провід крученої пари зі звичним всім конектором rJ45.

Зазвичай інтернет-провайдер пропонує такий термінал безкоштовно. Від цього терміналу кабель вже може підключатися до домашнього роутера або безпосередньо до комп’ютера.

Живлення термінала 12 вольтів. Живлення роутера зазвичай також 12 В, але є винятки — 9 або 24 В. На це треба звернути увагу.

Спосіб 2: роутер з оптичним портом

Абонентський GPON термінал з функцією роутера
Абонентський GPON термінал з функцією роутера

Це приклад абонентського термінала з функцією домашнього роутера. Кабель мережі GPON підключається до порту з написом PON і більше нічого не потрібно. У цьому випадку лише один пристрій потребує живлення 12 В.

Порівняння GPON з підключенням по кручений парі

Інтернет-кабелі у багатоквартирному будинку
Інтернет-кабелі у багатоквартирному будинку

Усі ми неодноразово бачили у під’їздах багатоквартирних будинків кілометри білих проводів, які тягнуться звідкись з «даху» та заходять до квартир. Це ті самі кабелі крученої пари для інтернету.

Максимальна довжина такого кабелю не має перевищувати 100 метрів. В іншому випадку підключення до Інтернету буде нестабільним. Можливі відключення, втрати з’єднання та багато іншого.

Тому в кожному під’їзді багатоквартирного будинку на даху провайдер встановлює спеціальний проміжний пристрій — світч. Це аналог домашнього роутера, але значно більший і з більш розширеними можливостями. До нього приходить кабель від провайдера і далі вже розкидається по квартирах.

Приклад підключення абонентів через світч
Приклад підключення абонентів через світч

Світчі працюють від електричної мережі в будинку та пов’язані з іншими будинками. Провайдер не тягне окремий кабель на кожен будинок — він підключає його від найближчого такого пристрою на сусідньому будинку.

Ось тут і проявляється головний недолік технології підключення по кручений парі — залежність від електрики. Кожен такий світч у кожному під’їзді потрібно запитати від місцевої електромережі, і якщо десь на проміжному пристрої відключається електрика — абоненти в сусідніх будинках залишаються без інтернету.

Ключові переваги технології GPON

  • пряма лінія від провайдера абоненту без проміжних пристроїв;
  • висока швидкість передачі даних до гігабіта за секунду;
  • стабільне інтернет-з’єднання з мінімальним рівнем затримок, що є критично важливим для онлайн-ігор та відеодзвінків;
  • висока стійкість до перешкод різного виду.
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