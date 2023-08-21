Енергонезалежний інтернет: що потрібно для його підключення та безперебійної роботи

Gpon (англ. Gigabit Passive Optical Network) — сучасна технологія провідного підключення до Інтернету, що швидко набирає популярності. В Україні вона довела свою ефективність під час блекаутів узимку 2022-2023 років і очікувано на неї зростає попит у зв’язку з зимою 2024 року.

Дедалі більше Інтернет-провайдери в Одесі пропонують цю технологію своїм абонентам.

Для передачі даних технологія GPON замість мідних проводів використовує оптичне волокно, яким передаються світлові сигнали. Оптоволоконний кабель складається з тонкої скляної нитки, захищеної міцним обплетенням. На відміну від електричних сигналів, світлові імпульси можуть передаватися на більш далекі відстані без втрати якості.

Як працює технологія GPON

Схема підключення GPON

На зображенні вище показано схему прокладання кабельної мережі за технологією PON/GPON. Кабель від центрального сервера прокладається у спеціальних каналах і тягнеться по всьому населеному пункті. У місці, де потрібно зробити відгалуження на умовний будинок з абонентами, ставиться спеціальний розгалужувач, від якого оптичний кабель простягається одразу до квартири абонента і підключається до абонентського термінала. На абонентському пристрої світловий імпульс конвертується у зрозумілий для домашнього роутера сигнал.

Енергонезалежність даної схеми полягає у відсутності проміжних підсилювачів сигналу, яким необхідне додаткове електроживлення.

Тобто в мережі GPON незалежно від наявності електрики завжди є підключення до мережі Інтернет, оскільки абонент безпосередньо пов’язаний з вузлом провайдера, на якому вжито всіх заходів для безперебійної роботи. Абоненту залишається лише забезпечити джерело живлення для свого термінала. Це можливо за допомогою доступних і не дуже дорогих повербанків.

Що потрібно для підключення GPON

Спосіб 1: базовий абонентський термінал (медіаконвертер)

Абонентський термінал GPON

Для підключення оптоволоконного кабелю в абонента має бути спеціальний абонентський термінал. Це невеликий пристрій, куди підключається конектор оптоволокна і виводиться провід крученої пари зі звичним всім конектором rJ45.

Зазвичай інтернет-провайдер пропонує такий термінал безкоштовно. Від цього терміналу кабель вже може підключатися до домашнього роутера або безпосередньо до комп’ютера.

Живлення термінала 12 вольтів. Живлення роутера зазвичай також 12 В, але є винятки — 9 або 24 В. На це треба звернути увагу.

Спосіб 2: роутер з оптичним портом

Абонентський GPON термінал з функцією роутера

Це приклад абонентського термінала з функцією домашнього роутера. Кабель мережі GPON підключається до порту з написом PON і більше нічого не потрібно. У цьому випадку лише один пристрій потребує живлення 12 В.

Порівняння GPON з підключенням по кручений парі

Інтернет-кабелі у багатоквартирному будинку

Усі ми неодноразово бачили у під’їздах багатоквартирних будинків кілометри білих проводів, які тягнуться звідкись з «даху» та заходять до квартир. Це ті самі кабелі крученої пари для інтернету.

Максимальна довжина такого кабелю не має перевищувати 100 метрів. В іншому випадку підключення до Інтернету буде нестабільним. Можливі відключення, втрати з’єднання та багато іншого.

Тому в кожному під’їзді багатоквартирного будинку на даху провайдер встановлює спеціальний проміжний пристрій — світч. Це аналог домашнього роутера, але значно більший і з більш розширеними можливостями. До нього приходить кабель від провайдера і далі вже розкидається по квартирах.

Приклад підключення абонентів через світч

Світчі працюють від електричної мережі в будинку та пов’язані з іншими будинками. Провайдер не тягне окремий кабель на кожен будинок — він підключає його від найближчого такого пристрою на сусідньому будинку.

Ось тут і проявляється головний недолік технології підключення по кручений парі — залежність від електрики. Кожен такий світч у кожному під’їзді потрібно запитати від місцевої електромережі, і якщо десь на проміжному пристрої відключається електрика — абоненти в сусідніх будинках залишаються без інтернету.

Ключові переваги технології GPON

пряма лінія від провайдера абоненту без проміжних пристроїв;

висока швидкість передачі даних до гігабіта за секунду;

стабільне інтернет-з’єднання з мінімальним рівнем затримок, що є критично важливим для онлайн-ігор та відеодзвінків;

висока стійкість до перешкод різного виду.