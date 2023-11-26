Блекаути та мобільний зв’язок: чи готові до них «Київстар», «Лайфселл» та «Водафон»

«Запас міцності»для операторів

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО України «Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану». Згідно з документом, усі оператори мобільних мереж зобов’язані забезпечити безперервність надання послуг своїм абонентам протягом трьох діб. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), визначила такі критерії готовності до можливих відключень електрики:

кількість електрогенераторів для забезпечення зв’язком об’єктів критичної інфраструктури;

рівень забезпечення паливно-мастильними матеріалами для джерел резервного електроживлення;

кількість автономних джерел живлення та резервування їхньої роботи по об’єктах;

готовність операторів негайно реагувати на втрати резервів і замінювати генератори, що вийшли з ладу.

НКЕК провела вісім перевірок готовності до блекаутів трьох провідних українських мобільних операторів: «Київстар», «Лайфселл»і «Водафон». Виявилося, що жоден із них до відключень електрики не готовий. Причому серед найбільш проблемних регіонів — Одеська область, де комісія не виявила джерел безперебійного живлення на 46 базових станціях «Водафон», 30 станціях «Лайфселл»та одній «Київстар». При тому що з осені минулого року всі оператори підвищили тарифи, мотивуючи це, зокрема, підготовкою до ймовірних ракетних ударів РФ по енергооб’єктах.

У вересні НКЕК зобов’язала всіх операторів усунути недоліки. І вже в листопаді вони заявляють, що турбуватися через відсутність зв’язку під час відключень електрики їхнім абонентам не варто.

«Київстар»: шість годин без електрики

23 листопада 2022 року, на піку ракетних атак, не працювало понад 60% мережі «Київстар». Загалом протягом місяця через віялові відключення не функціонувало 10-20% мережі. Через рік після масштабних збоїв, за інформацією пресслужби компанії, «Київстар»використовує вчетверо більше стаціонарних і мобільних дизель-генераторів, ніж торік. Частину з них підключено іншими комерційними компаніями, завдяки чому всі ключові точки мережі мають резервне живлення.

Крім того, базові станції за рік були додатково оснащені 80 тисячами акумуляторів, які можуть чотири-шість годин працювати без зовнішнього електроживлення. І до кінця грудня компанія планує оснастити станції ще 30 тисячами таких самих.

Працюватиме це так: якщо станеться часткове відключення, то якість сигналу не зміниться взагалі, а якщо масовий і тривалий блекаут, то для збереження зв’язку та інтернету будуть задіяні потужності всіх трьох операторів.

«Лайфселл»: літієві батареї та мобільні генератори

Оператор «Лайфселл»також заявляє про свою набагато більшу — порівняно з минулим роком — готовність до можливих відключень світла. Хоча безперебійну роботу всієї мережі під час тривалих блекаутів гарантувати все ж не може.

Водночас інформують у прес-службі «Лайфселл», цього року компанія встановила на своїх технологічних майданчиках тисячі літієвих батарей, які дадуть змогу підтримувати роботу базових станцій упродовж двох-чотирьох годин за відсутності стаціонарного живлення. А після виснаження батарей «Лайфселл»може задіяти ще понад 800 стаціонарних, мобільних і партнерських генераторів, що дадуть можливість зберегти доступ до зв’язку та інтернету.

«Водафон»: пересувні станції та «зелена»енергетика

Як і інші оператори, «Водафон»закупив нові акумуляторні батареї. Вони пристосовані до складних умов експлуатації, менш чутливі до перепадів напруги, а швидкість їхньої зарядки в 2,5-3 рази вища.

У компанії стверджують, що автономним резервним живленням оснащені 100% майданчиків, на яких розташовані базові станції. Ці батареї можуть підтримувати роботу без основного живлення до чотирьох-п’яти годин.

За інформацією пресслужби «Водафон», компанія майже вчетверо збільшила кількість станцій, що працюють із використанням дизельних генераторів, і підготувала ще 522 мобільних генератори, створивши резерв дизельного пального і бензину. Крім того, на деяких об’єктах уже використовуються альтернативні джерела енергії — сонячні електростанції та мікротурбінні генератори.

Також у «Водафона»є 27 повністю укомплектованих мобільних базових станцій. Їх, зокрема, використовували під час відновлення роботи мережі на окупованих територіях.



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