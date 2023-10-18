“Пункти незламності” на Одещині: як їх вдосконалили за рік

Про це розповів під час брифінгу Сергій Готко, директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОВА.

За словами очільника департаменту з кількістю “пунктів незламності” визначилися ще торік. Цього року їх кількість вирішили не змінювати. 812 “пунктів” організовуються на базі ДСНС, поліції, об’єктів державної власності, комунальних підприємств і відповідального бізнесу.

Також Сергій Готко розповів, що за рік “пункти незламності” приєднали до Мінцифри. Також зараз опрацьовується питання щодо розміщення інформації у “Дії”.

Тобто люди зможуть бачити в електронному форматі вичерпні дані й навіть ставити оцінку. Насамперед можна буде побачити їхню кількість, хто відповідальний, скільки “пункт” може прийняти людей і чи відповідає він усім параметрам, —

розповів директор департаменту.

Окрім усіє зробленої роботи, з 1 вересня почалися перевірки готовності “пунктів незламності”: перевіряється їхнє оснащення та графіки роботи. У тестовому режимі на базі ДСНС працює 21 “пункт”, всі інші практичні готові до відкриття, повідомив посадовець.

Також він пояснив, що основним показником для відкриття “пунктів” стане пониження температури та відсутність електропостачання.

Хочу зауважити, що усі “пункти незламності” готові, може у 3 чи 4% немає того матеріального оснащення, яке необхідне, але найближчим часом це усунеться. Майже на 97% всі 812 “пунктів незламності” готові. Вони в основному розміщені в Одесі та Одеському районі”, —

розповів Сергій Готко.

Також він зауважив, що недоліки, які були присутні торік у “пунктах незламності”, усуваються. З 812 “пунктів незламності” 791 забезпечені власними генераторами. В Одесі забезпеченість складає 100%. Лише 8 “пунктів” не забезпечені мережею Інтрнет. Але всі ці недоліки планується усунути до 1 листопада.

Минулого року була проблема з булерʼянами, не усюди вони були. Наразі у 812 “пунктів незламності” відсутні лише 34 одиниці.

Піч булер’ян – це металева жаротривка конструкція, здатна обігріти площі різних розмірів. Сам собою пристрій не займає багато місця, відіграваючи роль печі або каміна в побуті. Однак, ключовою перевагою є екологічність та економічність пристрою.

Також Сергій Готко зауважив, що якщо буде пониження температури, то “пункти незламності” будуть працювати постійно. Для цього визначать певний графік, тобто у режимі роботи закладу, який за необхідності можуть збільшити.

Нагадаємо, минулого року, коли країна-терорист хотіла занурити нас у темряву, нас це зробило лише стійкішими. Не тільки бізнес став осередком тепла та світла, а й культурні місця Одеси, такі як Одеська національна наукова бібліотека.

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