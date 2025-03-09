Перед тим як оскаржити рішення про відмову в призначенні субсидії:
- Уважно прочитайте листа або повідомлення про відмову. Часто причиною може бути помилка у документах або заборгованість за комунальними платежами.
- Якщо причина відмови – помилка в документах, виправте її та подайте заяву повторно. Якщо у вас є заборгованість, спробуйте її погасити або укласти договір про розстрочку з постачальником послуг.
Якщо ви вважаєте, що відмова необґрунтована, складіть письмову скаргу. У ній вкажіть:
- прізвище, ім’я, по-батькові, адресу проживання;
- відділення Пенсійного фонду (ПФУ), який ухвалив рішення про відмову;
- причину вашої незгоди з відмовою;
- додайте копії документів, що підтверджують вашу правоту.
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Надішліть скаргу до головного управління ПФУ вашої області або безпосередньо до центрального апарату в Києві. Телефони та адреси можна дізнатися на «гарячій лінії» ПФУ: 0800-503-753 (всі дзвінки безкоштовні).
Якщо з’ясувалося, що вам законно відмовили у субсидії, ви можете звернутися:
- до міськради: напишіть заяву на матеріальну допомогу і додайте документи, що підтверджують складне становище (наприклад, медичні документи);
- до органів соцзахисту із заявою про надання допомоги.
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