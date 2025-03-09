Перед тим як оскаржити рішення про відмову в призначенні субсидії:

Уважно прочитайте листа або повідомлення про відмову . Часто причиною може бути помилка у документах або заборгованість за комунальними платежами.

. Часто причиною може бути помилка у документах або заборгованість за комунальними платежами. Якщо причина відмови – помилка в документах, виправте її та подайте заяву повторно. Якщо у вас є заборгованість, спробуйте її погасити або укласти договір про розстрочку з постачальником послуг.

Якщо ви вважаєте, що відмова необґрунтована, складіть письмову скаргу. У ній вкажіть:

прізвище, ім’я, по-батькові, адресу проживання;

відділення Пенсійного фонду (ПФУ), який ухвалив рішення про відмову;

причину вашої незгоди з відмовою;

додайте копії документів, що підтверджують вашу правоту.

Надішліть скаргу до головного управління ПФУ вашої області або безпосередньо до центрального апарату в Києві. Телефони та адреси можна дізнатися на «гарячій лінії» ПФУ: 0800-503-753 (всі дзвінки безкоштовні).

Якщо з’ясувалося, що вам законно відмовили у субсидії, ви можете звернутися:

до міськради : напишіть заяву на матеріальну допомогу і додайте документи, що підтверджують складне становище (наприклад, медичні документи);

: напишіть заяву на матеріальну допомогу і додайте документи, що підтверджують складне становище (наприклад, медичні документи); до органів соцзахисту із заявою про надання допомоги.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо пенсії не вистачає.