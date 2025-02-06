Тест: чи захищені ваші дані?

Наскільки складні у вас паролі?

Мій пароль – це «123456» або «password» (0 балів).

Я використовую дати народження, імена дітей або формату «київ2023» (1 бал).

У мене довгий пароль із цифрами, великими літерами і символами, наприклад: «KkP1$#4×9» (3 бали).

Чи використовуєте ви один і той самий пароль для всіх акаунтів?

Так, щоб не забути (0 балів).

У мене 2-3 різні паролі для основних акаунтів (1 бал).

Я використовую різні паролі для всіх сервісів і записую їх у спеціальний менеджер паролів (3 бали).

Що ви робите, якщо отримуєте підозріле посилання?

Клікаю, щоб подивитися, про що йдеться (0 балів).

Ігнорую, але іноді все ж таки відкриваю, якщо цікаво (1 бал).

Критично ставлюся до таких посилань і перевіряю, звідки вони (наприклад, у Google чи через офіційний сайт) (3 бали).

Як ви реагуєте на прохання надати особисті дані телефоном чи в інтернеті?

Надаю, якщо розмова здається переконливою (0 балів).

Питаю, навіщо їм ці дані, але іноді все одно ділюся (1 бал).

Ніколи не повідомляю дані, поки не перевірю, хто їх запитує (3 бали).

Чи оновлюєте ви програми на своєму телефоні або комп’ютері?

Ні, бо це забирає час (0 балів).

Лише коли програма вимагає (1 бал).

Так, я завжди оновлюю програми, щоб усунути можливі вразливості (3 бали).

Результати

0-5 балів: ваші дані під загрозою! Почніть негайно дотримуватися базових правил безпеки.

ваші дані під загрозою! Почніть негайно дотримуватися базових правил безпеки. 6-10 балів: ви на правильному шляху, але вам слід бути обачнішими.

ви на правильному шляху, але вам слід бути обачнішими. 11-15 балів: вітаємо, ви знаєте, як захищати свої дані!

Як убезпечити свої дані: прості поради

Створюйте унікальні паролі

Уявіть, що ваш пароль – це ключ від будинку. Ви ж не хочете, щоб він підходив до всіх дверей?

Як створити безпечний пароль: довжина не менше 12 символів, використання великих і малих літер, цифр та спеціальних символів. Наприклад, замість «mydog123» створіть «M!D0g#2023».

довжина не менше 12 символів, використання великих і малих літер, цифр та спеціальних символів. Наприклад, замість «mydog123» створіть «M!D0g#2023». Погана практика: використання імені, дати народження або одного пароля для всіх акаунтів.

використання імені, дати народження або одного пароля для всіх акаунтів. Додаткова порада: скористайтеся менеджерами паролів, як-от LastPass або Bitwarden, які допоможуть зберігати й генерувати складні паролі.

Ви також можете дізнатися: Небезпечні дзвінки: номери телефонів, які потрібно ігнорувати

Не відкривайте підозрілих посилань

Якщо отримали повідомлення з проханням проголосувати за племінницю або ж вітання з виграшем, або ж лист «від банку» з проханням перейти за посиланням, будьте уважні.

Ознаки шахрайського листа: помилки у тексті, посилання на підозрілі домени (наприклад, «bank-login-secure.com»).

помилки у тексті, посилання на підозрілі домени (наприклад, «bank-login-secure.com»). Як перевірити: не відкривайте посилання напряму, натомість зайдіть на сайт, встановіть вручну або зателефонуйте за офіційним номером.

не відкривайте посилання напряму, натомість зайдіть на сайт, встановіть вручну або зателефонуйте за офіційним номером. Приклад: отримали листа із погрозою «ваш акаунт заблокують», якщо не перейдете за посиланням. Замість переходу перевірте акаунт, увійшовши на офіційний сайт.

Не діліться особистими даними

Ніколи не повідомляйте інформацію про банківські картки, паролі або персональні дані незнайомцям телефоном або онлайн.

Як розпізнати шахраїв: вони завжди поспішають, обіцяють великі виграші або лякають. Наприклад: «Вашу карту заблоковано, повідомте код із SMS, щоб розблокувати».

вони завжди поспішають, обіцяють великі виграші або лякають. Наприклад: «Вашу карту заблоковано, повідомте код із SMS, щоб розблокувати». Що робити: завершіть розмову, перевірте інформацію через офіційний номер банку.

Оновлюйте програми

Застарілі програми та операційні системи можуть мати вразливості.

Чому це важливо: хакери часто використовують «дірки» у старих версіях програм.

хакери часто використовують «дірки» у старих версіях програм. Що оновлювати: браузери, антивірус, операційну систему, банківські додатки. Якщо не вмієте це робити самотужки – зверніться до фахівців. Це збереже вам нерви та гроші.

браузери, антивірус, операційну систему, банківські додатки. Якщо не вмієте це робити самотужки – зверніться до фахівців. Це збереже вам нерви та гроші. Приклад: якщо ваш телефон просить оновити додаток онлайн-банкінгу, не ігноруйте цього.

Використовуйте двофакторну аутентифікацію

Це додатковий рівень безпеки, який ускладнить життя шахраям.

Як це працює: навіть якщо хакер отримає ваш пароль, він не зможе увійти у месенджери, пошту, соцмережі без коду, який приходить на ваш телефон.

навіть якщо хакер отримає ваш пароль, він не зможе увійти у месенджери, пошту, соцмережі без коду, який приходить на ваш телефон. Приклад: для входу у Facebook або Gmail ви отримуєте код SMS або в спеціальному додатку, як-от Google Authenticator.

Встановіть антивірус і регулярно скануйте пристрої

Антивірус допоможе виявити підозрілі файли, шкідливе програмне забезпечення або загрози.

Рекомендації: встановіть програми, як-от ESET, Norton або Kaspersky.

встановіть програми, як-от ESET, Norton або Kaspersky. Як працює: антивірус перевіряє нові файли, попереджає про небезпечні сайти і захищає від троянів.

Перевіряйте доступи до своїх акаунтів

Соцмережі та поштові сервіси дозволяють перевірити, з яких пристроїв здійснювався вхід.

Що робити: періодично перевіряйте історію входів у налаштуваннях акаунта. Якщо помітили невідомий пристрій – змініть пароль.

періодично перевіряйте історію входів у налаштуваннях акаунта. Якщо помітили невідомий пристрій – змініть пароль. Приклад: якщо ви бачите, що хтось заходив у ваш Facebook з іншої країни, можливо, ваш акаунт зламано, однак не панікуйте, якщо знаєте, що користувалися VPN. Адже він теж змінює локацію.

Будьте уважними у громадських Wi-Fi-мережах

Публічний Wi-Fi може бути небезпечним для передачі даних.

Що робити: не заходьте в особисті акаунти або онлайн-банкінг у відкритих мережах. Використовуйте VPN для шифрування з’єднання.

не заходьте в особисті акаунти або онлайн-банкінг у відкритих мережах. Використовуйте VPN для шифрування з’єднання. Приклад: у кафе ви підключилися до відкритого Wi-Fi і хакер може перехопити ваші дані. VPN блокує цей ризик.

Регулярно видаляйте старі дані

Перегляньте старі акаунти, які ви більше не використовуєте, і видаліть їх.

Чому це важливо: навіть забутий акаунт може бути зламаний і використаний для доступу до ваших інших даних.

навіть забутий акаунт може бути зламаний і використаний для доступу до ваших інших даних. Що перевірити: пошту, старі соцмережі, форуми, де ви реєструвалися.

Дотримуючись цих порад, ви зможете значно підвищити рівень захисту своїх даних і уникнути більшості поширених загроз. Захист інформації – це ваша турбота про себе і своїх близьких. Тож пам’ятайте, краще витратися на майстра, який допоможе із безпекою, аніж в одну мить втратити все.