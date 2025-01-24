Хто має платити податок на нерухомість?

Податок стосується всіх власників житла, площа якого перевищує встановлені норми:

Квартири: понад 60 квадратних метрів

Будинки: понад 120 квадратних метрів

Квартири + будинки: понад 180 квадратних метрів

За кожен квадратний метр понад ці норми власник зобов’язаний сплатити податок. Його розмір залежить від ставки, яку встановлює місцева влада. Максимальна ставка — 1,5% від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. Для 2024 року це 106,5 гривні за метр. Детальніше про те, як дізнатися точний відсоток податку, де підрахувати ваші квадратні метри і хто звільнений від сплати — дивіться у відео на нашому YouTube-каналі.

Проблеми з нарахуванням податку

Одна з головних проблем, із якою стикаються громадяни — некоректні дані про нерухомість у податкових актах. Податкові «листи щастя» інколи містять інформацію про квадратні метри, які вам не належать. Некоректна інформація підтягується з реєстрів. Тож у своїх податкових актах ви можете побачити майно, яке належало вам у минулому.

Щоб уникнути таких ситуацій, слід заздалегідь перевірити інформацію:

Відвідайте електронний кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби. Створіть електронний ключ та увійдіть на власну сторінку. Перевірте актуальні дані про нерухомість, зареєстровану на ваше ім’я. У разі помилки подайте заперечення або заяву через електронний кабінет із документами, які підтверджують, що надлишкова нерухомість вам не належить.

На що звернути увагу?

До 1 липня 2025 року кожен власник нерухомості отримає повідомлення з точним розрахунком податку. Перевірте його уважно, щоб уникнути помилок, і не зволікайте зі сплатою.

Якщо ви отримали лист з некоректними даними щодо податку, маєте законне право оскаржити ці нарахування. Бухгалтер «Одеського життя» Вікторія Кучурка радить:

«Найкраще зробити це одразу після отримання податкового акта. Ігнорування цього документа може призвести до отримання податкового повідомлення-рішення, яке вже вимагатиме повної сплати суми. Оскаржити його теж можливо, але буде значно складніше. Тому перевіряйте дані своєчасно – особисто у податковій або дистанційно через ваш електронний кабінет».

Якщо виникли питання, звертайтеся до податкової служби на «гарячу лінію» ДПС України — 0800-501-007.

Що робити, якщо житло пошкоджене або зруйноване?

Власники житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій чи інших надзвичайних ситуацій, мають право на звільнення від сплати податку. Для цього необхідно:

Внести дані про пошкодження до відповідного реєстру. Подати заяву до податкових органів із документами, що підтверджують статус житла. Отримати підтвердження про звільнення від податку або відстрочку.

Важливо! У таких випадках власники можуть бути звільнені від сплати податку, починаючи з першого дня місяця, коли було офіційно зареєстровано пошкодження або знищення майна.

Чим загрожує несплата податків?

Несплата податку може призвести до багатьох проблем:

Штрафів: за перший місяць прострочення вам нарахують 10% від суми податку, за більший строк — сума зросте до 20%.

Блокування продажу нерухомості: нотаріус не оформить угоду, якщо є заборгованість. Продовжити процедуру стане можливим лише після погашення несплаченого податку.

Арешту майна: податкова може ініціювати судовий процес і накласти арешт на нерухомість. Через це неможливо буде продати житло.

Заборони на виїзд за кордон: це стосується ледь не усіх податкових заборгованостей, які потрапляють в базу. Тож, аби на кордоні вас не розвернули — впевніться, що у вас все сплачено.

Тому, навіть якщо ви не отримали офіційного листа від податкової прямісінько у руки — це не означає, що штрафні санкції оминуть вас. Перевіряйте власний податковий кабінет час від часу, аби прикрі помилки не спіткали вас зненацька.

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