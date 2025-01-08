Як усунути пробіли в освіті через дистанційне навчання

Одним із варіантів допомоги учням стали створені в одеських навчальних закладах Інформаційни освітні центри. Вони надають школярам унікальну можливість підтягнути знання з різних предметів, не звертаючись по допомогу до репетиторів (таким чином суттєво заощаджуючи гроші батьків) та самостійно обираючи темп повторення пройденого матеріалу.

Коли потрібен репетитор без репетитора

Ідея створення цифрових освітніх центрів в Україні з’явилась в межах спільного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціації інноваційної та цифрової освіти, щоб допомогти учням надолужити прогалини у знаннях.

Система дуже проста: школяр звертається до центру, проходить тестування з дисциплін, з яких має проблеми, щоб зʼясувати, наскільки вони є серйозними. Потім, за попереднім розкладом, учень дізнається, коли будуть заняття з обраних ним предметів, відвідує їх, отримує посилання на уроки, які прослухав, і може вдома ще декілька разів повертатись до тієї чи іншої теми.

– Я прийшла до цифрового освітнього центру, щоб підготуватись до вступу до вишу. Мій улюблений предмет – історія України, а деякі проблеми маю з математикою. Гадаю, що систематичні заняття допоможуть мені покращити рівень знань з математики, – каже Олександра Константінова, учениця 10 класу ліцею №7. – В моїй родині є викладачі, вони підтримали моє бажання більше уваги приділити навчанню. І я їм дуже за це вдячна.

Наступний етап – знову пройти тестування, щоб дізнатися, наскільки вдалося покращити знання. Якщо лишились проблеми, саме на них акцентують увагу далі.

– Коли відкрився наш освітній центр, ми навіть не розраховували, що стільки дітей прийдуть займатися, щоб покращити свої знання з різних предметів, – відповіла Олена Саблукова, заступниця директора Одеського ліцею №7 з навчально-виховної роботи, координаторка цифрового освітнього центру. – Вони через ковід та війну дуже зголодніли по перебуванню в класах, по спілкуванню, тому й займалися з великим натхненням.

Як допомогти школяру обрати професію

Отже, учень навчається стільки, скільки йому потрібно. Він самостійно обирає темп повторення вже вивченого матеріалу, займатися він може впродовж всього навчального року і навіть під час канікул. Нічого вже й казати про значну економію батьківських коштів, які не треба витрачати на оплату послуг репетиторів.

– Я звернулась до освітнього центру, щоб підтягнути історію, англійську, а також отримати важливі знання з кібербезпеки, фінансової грамотності, проєктного менеджменту, питань самопрезентації. Тести по предметах довели, що великих проблем в мене немає, тому можна не хвилюватися, – розповідає Ірина Порожнюк, учениця 9 класу ліцею №7.

Центр також надає можливість пройти профорієнтаційне тестування, щоб мати уявлення про тип свого інтелекту, про свої здібності та нахили. Дуже часто результати тестування спростовують уявлення дітей про те, хто вони, – гуманітарії чи технарі. Діти і підлітки дивуються з цього, але замислюються.

– Маю надію, що заняття в центрі допоможуть мені визначитися із подальшим шляхом у житті – обрати компʼютерні технології або сценарний фах. Зокрема, профорієнтаційне тестування, яке тут теж можна пройти, відкрило мені дещо іншу мою особистість. Я не вбачаю в собі талантів до освітньої галузі, як це показало тестування. Але за результатами тесту є над чим подумати перед прийняттям остаточного рішення про подальшу професію, – поділилася Ірина Порожнюк.

На тему: На які секції та гуртки віддати дитину після школи та скільки це коштує

Маршрут школа-дім треба розширяти

– Небезпека війни призвела до того, що діти в основному переміщуються за одним маршрутом: школа – дім, соціалізація обмежена, – каже Олена Саблукова. – В них зростає нервове напруження, тому треба пропонувати види діяльності, які допоможуть його зняти, нададуть можливість перезавантажитись. Саме через це в нашому центрі є заняття з ліплення, виготовлення печива, ляльок-мотанок. Влітку проводили туристичні квести і заняття зі спортивного орієнтування на свіжому повітрі. Зараз кожного четверга діти приходять пограти в майнкрафт. У них розширюється коло спілкування, зʼявляються нові друзі, бо до нашого центру приходять учні також з інших шкіл Пересипського району міста Одеси.

– Я б порадила займатися в таких центрах з першого класу. Ми маємо чудову технічну базу для проведення презентацій, сучасні уроки теж спрощують сприйняття учбового матеріалу. За таких умов проблем з вивченням будь-якого предмету у школярів не повинно бути.

Що радить психолог?

Олена Левшова працює практичним психологом у ліцеї вже 18 років. Вона слушно каже, що такого досвіду, як зараз, ніхто з нас раніше не мав. Учні та їхні батьки раніше не переживали війну, тому невизначеність майбутнього позначається не лише на тому, як діти поводяться, а й на розумових процесах, на психологічному стані. Тому вона радіє, що батьки частіше стали звертатися по поради до психолога, частіше учні стали відвідувати не лише індивідуальні, а й групові заняття.

– Батьки наших учнів та вихованців з інших шкіл, які відвідують цифровий освітній центр, можуть не турбуватися – ліцей має надійне укриття, де можна під час повітряної тривоги продовжити урок, тому ніщо не заважатиме школярам виконувати свою програму підтягування учбових предметів, цікавому спілкуванню з друзями та більш глибокому вивченню своєї особистості, – підкреслила Олена Левшова.

Ви також можете дізнатися: Навчитися малювати і готувати: де в Одесі цього навчають.

На верхньому фото: профорієнтаційне тестування проходять учні гімназії №48