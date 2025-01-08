Как устранить пробелы в образовании из-за дистанционного обучения

Одним из вариантов помощи учащимся стали созданные в одесских учебных заведениях Информационные образовательные центры. Они предоставляют школьникам уникальную возможность подтянуть знания по разным предметам, не обращаясь за помощью к репетиторам (таким образом существенно экономя деньги родителей) и самостоятельно выбирая темп повторения пройденного материала.

Когда нужен репетитор без репетитора

Идея создания цифровых образовательных центров в Украине появилась в рамках совместного проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Ассоциации инновационного и цифрового образования, чтобы помочь учащимся наверстать пробелы в знаниях.

Система очень простая: школьник обращается в центр, проходит тестирование по дисциплинам, по которым испытывает проблемы, чтобы выяснить, насколько они серьезны. Затем, по предварительному расписанию, учащийся узнает, когда будут занятия по выбранным им предметам, посещает их, получает ссылку на уроки, которые прослушал, и может дома еще несколько раз возвращаться к той или иной теме.

– Я пришла в цифровой образовательный центр, чтобы подготовиться к поступлению в вуз. Мой любимый предмет – история Украины, а некоторые проблемы имею с математикой. Я думаю, что систематические занятия помогут мне улучшить уровень знаний по математике, – говорит Александра Константинова, ученица 10 класса лицея №7. – В моей семье есть преподаватели, они поддержали мое желание больше внимания уделить учебе. И я им очень за это благодарна.

Следующий этап – снова пройти тестирование, чтобы узнать, насколько удалось улучшить знания. Если остались проблемы, именно на них акцентируют внимание в дальнейшем.

– Когда открылся наш образовательный центр, мы даже не рассчитывали, что столько детей придут заниматься, чтобы улучшить свои знания по разным предметам, – ответила Елена Саблукова, заместитель директора Одесского лицея №7 по учебно-воспитательной работе, координатор цифрового образовательного центра. – Они из-за ковида и войны очень изголодались по пребыванию в классах, по общению, поэтому и занимались с большим вдохновением.

Как помочь школьнику выбрать профессию

Итак, учащийся учится столько, сколько ему нужно. Он самостоятельно выбирает темп повторения уже изученного материала, заниматься он может в течение всего учебного года и даже во время каникул. Нечего уж и говорить о значительной экономии родительских денег, которые не нужно тратить на оплату услуг репетиторов.

– Я обратилась в образовательный центр, чтобы подтянуть историю, английский, а также получить важные знания по кибербезопасности, финансовой грамотности, проектному менеджменту, вопросам самопрезентации. Тесты по предметам доказали, что больших проблем у меня нет, поэтому можно не беспокоиться, – рассказывает Ирина Порожнюк, ученица 9 класса лицея №7.

Центр также позволяет пройти профориентационное тестирование, чтобы иметь представление о типе своего интеллекта, о своих способностях и наклонностях. Очень часто результаты тестирования опровергают представление детей о том, кто они – гуманитарии или технари. Дети и подростки удивляются этому, но задумываются.

– Надеюсь, что занятия в центре помогут мне определиться с дальнейшим путем в жизни – выбрать компьютерные технологии или сценарную профессию. В частности, профориентационное тестирование, которое здесь тоже можно пройти, открыло мне другую мою личность. Я не вижу в себе талантов в области образования, как это показало тестирование. Но по результатам теста есть над чем подумать перед принятием окончательного решения о дальнейшей профессии, – поделилась Ирина Порожнюк.

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Маршрут школа-дом нужно расширять

– Опасность войны привела к тому, что дети в основном перемещаются по одному маршруту: школа – дом, социализация ограничена, – говорит Елена Саблукова. – У них растет нервное напряжение, поэтому нужно предлагать виды деятельности, которые помогут его снять, дадут возможность перезагрузиться. Именно поэтому в нашем центре есть занятия по лепке, изготовлению печенья, кукол-мотанок. Летом проводили туристические квесты и занятия по спортивному ориентированию на свежем воздухе. Сейчас каждый четверг дети приходят поиграть в майнкрафт. У них расширяется круг общения, появляются новые друзья, поскольку в наш центр приходят ученики из других школ Пересыпского района города Одессы.

– Я бы посоветовала заниматься в таких центрах с первого класса. У нас прекрасная техническая база для проведения презентаций, современные уроки тоже упрощают восприятие учебного материала. В таких условиях проблем с изучением какого-либо предмета у школьников не должно быть.

Что советует психолог?

Елена Левшова работает практическим психологом в лицее уже 18 лет. Она справедливо говорит, что такого опыта, как сейчас, никто из нас раньше не имел. Ученики и их родители раньше не переживали войну, поэтому неопределенность будущего сказывается не только на том, как ведут себя дети, но и на мыслительных процессах, на психологическом состоянии. Поэтому она радуется, что родители чаще стали обращаться за советами к психологу, чаще учащиеся стали посещать не только индивидуальные, но и групповые занятия.

– Родители наших учеников и воспитанников из других школ, посещающих цифровой образовательный центр, могут не беспокоиться – в лицее есть надежное укрытие, где можно во время воздушной тревоги продолжить урок, поэтому ничто не будет мешать школьникам выполнять свою программу подтягивания учебных предметов, интересному общению с друзьями и более глубокому изучению своей личности, – подчеркнула Елена Левшова.

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На верхнем фото: Профориентационное тестирование проходят учащиеся гимназии №48