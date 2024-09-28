На які секції та гуртки віддати дитину після школи та скільки це коштує

Знайдіть цікаву справу, і дитина зміниться

Сьогодні часто сучасні батьки дуже рано дають своїм малюкам смартфони: дитина зайнята, дорослим не заважає. Потім, коли дитина трішки підросла, батьки наввипередки починають водити її на англійську мову, заняття спортом та компʼютером. Саме такий набір навичок вони вважають корисним та перспективним. І багатьом дітлахам доводиться задовольняти ці забаганки батьків під досить великим примусом. Звідси погіршення спілкування з батьками, депресії, агресивна поведінка, небажання навчатись.

— Насправді треба піти дитині назустріч, — каже методист Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання Ірина Гусак. – Маленька вона багато чим цікавиться. І якщо займається справою до душі, то і іноземні мови знадобляться, і компʼютери, і багато інших знань, бо творчий пошук спонукає до поглиблення знань, торування нових шляхів досліджень тощо.

Саме тут ми вчимо дітей розглядати проблему, яка їх цікавить з різних боків, визначати мету дослідження, створювати проєкт, знаходити шляхи до реалізації у життя. Це досить важка робота над собою. І поступово дітей, які серйозно займаються дослідженнями, залишається небагато. Але вони стають більш успішними за однолітків. Крім того, вони щасливі, бо займаються тим, що їм дійсно цікаво. А що може бути кращим за щасливу дитину?

Центр є, але не дуже відомий

«Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання» має унікальний перелік напрямків, якими безкоштовно можуть займатись діти:

територіальне відділення Малої академії наук (секції української літератури, гідрології, хімії, аграрних наук, філософії, соціології),

гуртки робототехніки, судно- та автомоделювання, компʼютерної графіки, астрономії,

групи вокального мистецтва, паперопластики, виготовлення іграшок-сувенірів,

еколого-натуралістичний та туристично-краєзнавчий напрямки.

Досвід вихователів, які вміють вести обдарованих дітей, співпраця з вишами та загальноосвітніми закладами зумовлює постійний високий рівень робіт. Робіт, що перемагають як на всеукраїнських, так і на міжнародних конкурсах дитячої винахідницької творчості.

Адреса: вул.Тіниста, 4.

Тел.: (0482) 68-49-18.

Київській район: «Біла акація» та «Евріка»

В кожному районі Одеси є комунальні заклади, де діти мають можливість на безоплатній основі розвивати свої таланти. Їх лише треба обрати за напрямками та місцем розташування, щоб було зручніше діставатися.

Зокрема, у Київському районі працює Палац дитячої та юнацької творчості «Біла акація». Він має:

п’ять хореографічних залів, дві студії для занять вокальним мистецтвом,

комп’ютерний кабінет,

чотири кабінети для занять гуртків науково-технічного та гуманітарного напряму,

арт-студії, кабінети моделювання одягу, для занять декоративно-ужитковим мистецтвом, для занять з театральної майстерності, клас для занять інструментального ансамблю,

сучасну студію звукозапису, обладнану глядацьку залу на 280 місць з урахуванням потреб маломобільної групи людей.

Адреса: вул. Комарова, 8.

Тел.: (048) 737-38-06.

Також в райони працює Центр дитячої творчості «Евріка». Тут працюють 105 гуртків за напрямками: художньо-естетичний, науково-технічний, військово-патріотичний, гуманітарний, соціально-реабілітаційний, туристично-краєзнавчий, спортивний. Гуртки працюють не тільки на базі Центру, але й в 5 загальноосвітніх закладах району.

Адреса: Люстдорфська дорога, 25.

Тел.: (048) 766-68-41.

Хаджибейський район: від «Аматора» до «Старту»

Станція юних техніків «Аматор» на теперішній час пропонує заняття в 15 гуртках науково-технічного, спортивно-технічного, початково-технічного, художньо-технічного, художньо-естетичного та декоративно-ужиткового напрямків.

Адреса: вул. Космонавтів, 60-А.

Тел.: (048) 765-03-93.

Ще одна станція юних техніків «Старт» працює за наступними напрямками: науково-технічний, художньо-естетичний, декоративно-ужитковий та туристично-краєзнавчий.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 92.

Тел.: (048) 732-27-46.

Будинок дитячої та юнацької творчості «Домінанта» віддає перевагу художньо-естетичному та соціально-гуманітарному напрямкам роботи.

Адреса: вул. Космонавтів, 28.

Тел.: (048) 766-04-93.

Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» має три хореографічних зали, дві студії для занять вокальним мистецтвом, кабінети для занять декоративно-ужитковим та образотворчим мистецтвом. В Центрі також є Живий куточок.

Адреса: вул. Балківська, 197.

Тел.: (048) 732-75-54.

Пересипський район: «Зоресвіт» та «Тоніка»

У Пересипському районі дітей запрошують до Центру дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» (вул. Чорноморського козацтва, 45, тел.: (048) 778-62-02) та до Будинку дитячої та юнацької творчості «Тоніка» (просп. Князя Володимира Великого, 106-А, тел.: (048) 755-89-17) займатись за напрямками: хореографічний, декоративно-ужитковий, образотворчий та гуманітарний, а також на станцію юних техніків «Сігма» (вул. Паустовського, 17/1, тел.: +38 (094) 954-02-75).

Еколого-натуралістичний центр «Афаліна» (вул. Давида Ойстраха,15-А, тел.: (0482) 52-40-43) запрошує до гуртків «Юні натуралісти», «Юні хіміки», «Юні орнітологи», «Юні квітникарі», «Юні охоронці природи», «Природа крізь призму англійської мови».

Приморський район: «Бриг» та «Моряни»

Приморський район має найбільшу кількість закладів позашкільної освіти та виховання:

Палац дитячої та юнацької творчості (Приморський бульвар, 1, тел.: (048) 722-02-92)

Центри дитячої та юнацької творчості «Моряна» (Велика Арнаутська, 3, тел.: (048) 722-45-40)

«Самоцвіт» (вул. Троїцька, 47, тел.: (048) 722-19-32)

«Ювента» (вул. Троїцька, 28, тел. (048) 722-87-71)

Центр хореографічного мистецтва (Приморський бульвар, 1, тел.: (048) 725-09-68).

Звісно, Приморський район не був би Приморським, аби не мав дитячого закладу морського спрямування. Тут працює флотилія юних моряків «Бриг» (вул. Пироговська, 25, Тел.: (048) 722-63-50). Діти навчаються за напрямками: юнги, юний судноводій, юний судномеханік, юний судновий електромеханік, юний океанограф, юний судновий архітектор (судномоделювання), англійська мова морського спрямування.

Як записати дитину до гуртка?

Зарахування до підрозділів комунальних закладів позашкільної освіти та виховання Одеси здійснюється на підставі заяви від батьків на ім’я директора закладу. Заяви здійснюється протягом року, тому доєднатись до напрямку, який зацікавив дитину, можна у будь-який час.

Часто виникають питання: дитина має право займатись лише в одному закладі і лише того району, де мешкає?

Ні, якщо напрямки діяльності, які зацікавили дитину, розвиваються в різних закладах, вона має право відвідувати декілька установ позашкільної освіти. Також не існує привʼязки до місця проживання або навчання дитини. Вона йде до того закладу, який нею було обрано разом з батьками.

Фото: Ірина Гусак