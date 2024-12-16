Одеські школярі можуть надолужити освітню програму у спеціальних центрах

Цифрові освітні центри спрямовані на розвиток учнів віком від 6 до 18 років. У цих закладах використовуються сучасні інноваційні технології, зокрема штучний інтелект, кейсові уроки, віртуальна реальність, STEM-уроки та Minecraft Education. Це дозволяє не лише навчатися, а й брати участь у розвиваючих активностях та заходах.

Центри працюють щоденно з 9:00 до 17:00, де завжди присутні координатори та психологи, які надають підтримку учням. Крім навчального процесу, школярі можуть брати участь у заняттях та подіях, що сприяють їхньому всебічному розвитку.

Усі сім центрів розташовані у безпечних місцях, що відповідають сучасним вимогам. Вільний доступ до занять мають усі учні громади. Заняття проводяться як у навчальний час, так і під час канікул, забезпечуючи постійну можливість для навчання та дозвілля.

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