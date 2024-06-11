Де в Одесі навчитися малювати і готувати

Зараз багатьом із нас хочеться знайти заняття до душі, яке допомогло б хоч ненадовго забути про війну. А що може бути краще для цієї мети, ніж творчість? Вона допомагає нам впоратися з переживаннями та страхами, реалізувати власну індивідуальність. Будь-який творчий процес породжує позитивні емоції та не дає змоги загрузнути в депресії. Крім того, це дає можливість спілкування з однодумцями.
Як не парадоксально, але війна змусила багатьох людей зайнятися тим, до чого не доходили руки в мирний час. Хтось почав освоювати рукоділля, а хтось – вчитися гончарства або малювати. Незважаючи на складний час, в Одесі працюють центри, де можна реалізувати багато творчих мрій і знайти тих, чиї інтереси збігаються з вашими. У групи приймають дорослих людей без обмеження віку.
У творчій студії Мagic Art можна навчитися розписувати текстиль для сумок і одягу, ліпити інтер’єрні тарілки або букети на магнітах, готувати десерти і морозиво, а крім того, відкрити для себе секрети олійного живопису. Вартість занять, залежно від напрямку, починається від 400 гривень.
У MasterClasSchool можна зайнятися живописом у різній техніці, академічним малюнком, малюнком з натури. Вартість майстер-класу з живопису становить 500 гривень, а заняття в групі обійдуться в місяць 1500-2000 гривень. При цьому всі матеріали, які потрібні для занять, надає студія.
Заняття проводяться здебільшого у вихідні дні, проте групи можуть збиратися і у вечірній час у будні. Тому розклад краще уточнити телефоном, щоб вибрати найбільш підходящий для себе час і дні занять.
Куди звертатися?
Творча студія Мagic Art
- Адреса: вулиця Армійська, 11, корпус 5
- Телефон (093) 977-65-97
Арт-центр MasterClasSchool
- Адреса: вулиця Буніна, 12
- Телефон (097) 228-98-11