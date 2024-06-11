Де в Одесі навчитися малювати і готувати

Як не парадоксально, але війна змусила багатьох людей зайнятися тим, до чого не доходили руки в мирний час. Хтось почав освоювати рукоділля, а хтось – вчитися гончарства або малювати. Незважаючи на складний час, в Одесі працюють центри, де можна реалізувати багато творчих мрій і знайти тих, чиї інтереси збігаються з вашими. У групи приймають дорослих людей без обмеження віку.

У творчій студії Мagic Art можна навчитися розписувати текстиль для сумок і одягу, ліпити інтер’єрні тарілки або букети на магнітах, готувати десерти і морозиво, а крім того, відкрити для себе секрети олійного живопису. Вартість занять, залежно від напрямку, починається від 400 гривень.

У MasterClasSchool можна зайнятися живописом у різній техніці, академічним малюнком, малюнком з натури. Вартість майстер-класу з живопису становить 500 гривень, а заняття в групі обійдуться в місяць 1500-2000 гривень. При цьому всі матеріали, які потрібні для занять, надає студія.

Заняття проводяться здебільшого у вихідні дні, проте групи можуть збиратися і у вечірній час у будні. Тому розклад краще уточнити телефоном, щоб вибрати найбільш підходящий для себе час і дні занять.

Куди звертатися?

Творча студія Мagic Art

Адреса: вулиця Армійська, 11, корпус 5

Телефон (093) 977-65-97

Арт-центр MasterClasSchool