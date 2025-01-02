В Одеській області почнуться масштабні перевірки бізнесу

У 2025 році Державна податкова служба запланувала перевірки бізнесу. Найбільше інспекцій очікує на компанії з Києва, Одеської та Дніпропетровської областей.
Про це інформує ресурс Опендатабот.
Загалом 2025 року заплановано 4,7 тис. перевірок, з яких близько 3,7 тис. припадає на компанії, а решта – на ФОПи.
Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів: уже в січні перевірять 287 підприємств, а найбільше візитів заплановано на жовтень.
За кількістю запланованих перевірок лідирує Київ – 18% від загальної кількості. На другому Одеська область – 12%.
Інспектувати будуть компанії у сфері оптової торгівлі – понад 20 %. Ще 15% перевірок припаде на сільське господарство та полювання. Трійку закриває виробництво харчових продуктів – понад 6%.
Нагадаємо, майже третина українських бізнесів планують закриватися найближчим часом. Ще 20% зазначили, що планують закритися протягом року. Основною причиною є підвищення податків.
Читайте також: Кабмін продовжив дію бронювань через кібератаку на держреєстри