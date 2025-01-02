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В Одеській області почнуться масштабні перевірки бізнесу

В Одеській області почнуться масштабні перевірки бізнесу

У 2025 році Державна податкова служба запланувала перевірки бізнесу. Найбільше інспекцій очікує на компанії з Києва, Одеської та Дніпропетровської областей.

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Про це інформує ресурс Опендатабот.

Загалом 2025 року заплановано 4,7 тис. перевірок, з яких близько 3,7 тис. припадає на компанії, а решта – на ФОПи.

Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів: уже в січні перевірять 287 підприємств, а найбільше візитів заплановано на жовтень.

За кількістю запланованих перевірок лідирує Київ – 18% від загальної кількості. На другому Одеська область – 12%.

Інспектувати будуть компанії у сфері оптової торгівлі – понад 20 %. Ще 15% перевірок припаде на сільське господарство та полювання. Трійку закриває виробництво харчових продуктів – понад 6%.

Нагадаємо, майже третина українських бізнесів планують закриватися найближчим часом. Ще 20% зазначили, що планують закритися протягом року. Основною причиною є підвищення податків.

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