Податок на нерухомість-2024: за що змусять заплатити українців

Скільки потрібно заплатити за нерухомість у 2024 році

Розмір податку залежить від площі нерухомості, а також мінімальної зарплати, пояснюють у Державній податковій службі. Податок поповнює місцеві бюджети, тому місцева влада обирає ставку податку. Податковий кодекс має обмеження: розмір податку не може бути більшим за 1,5% мінімальної зарплати за кожен “зайвий” квадратний метр площі.

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Оскільки 2024 року податок нараховується за звітний 2023 рік, то ставка податку розраховується з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2023, тобто 6700 гривень (максимальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 100,5 грн (6700× 5%).

Кому потрібно сплачувати податок на нерухомість?

Платити треба тим, хто має житло, площа якого перевищує норму. І оплачується лише за квадрати, що її перевищують. Так, норма для квартири складає 60 кв. м, а для дому – 120 кв. м.

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Рахується загальна площа житла, а чи не житлова. Є ще один аспект. Якщо квартира поділена між кількома власниками (наприклад, членами сім’ї), норма для кожного застосовується окремо. Наприклад, якщо площа квартири становить 100 квадратів, але вона в рівних частинах належить чоловікові та дружині, податок платити не потрібно (при нормі 60 кв. м на власника кожному належить лише по 50 кв. м).

У податковій службі також нагадують: якщо прострочити сплату на строк до 30 днів, то у суму податку буде додано штраф у розмірі 10% від нарахованої суми податку. А якщо оплата податку прострочена більш як на 30 днів, штраф складатиме вже 20%.