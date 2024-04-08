Нові правила прийому до шкіл Одеси: що змінилося у 2024 році

Для батьків майбутніх першокласників

Цього року прийом заяв на зарахування дітей до школи у до першого класу здійснюється з 1 квітня по 31 травня. Необхідно надати:

заяву за встановленим зразком;

оригінал або копію медичної довідки (до 25 серпня);

копію свідоцтва про народження дитини (треба показати оригінал документа).

Заява та документи подаються у будь-який зручний спосіб: на місці, факсом, електронною поштою, через месенджери.

Насамперед зараховуються:

діти, які проживають (це підтверджено) на території обслуговування школи;

є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які вже навчаються у закладі;

діти працівників цього закладу;

діти, які є випускниками дошкільного підрозділу закладу освіти.

Наказ про зарахування учнів до перших класів буде видано 3 червня 2024 року. У разі наявності вільних місць зарахування здійснюється після 15 червня 2024 року.

Для батьків п’ятикласників

У гімназії або ліцеї до п’ятих класів переводяться усі 4-класники закладу освіти. За наявності вільних місць насамперед зараховуються діти, які мають право на першочергове зарахування, а впродовж навчального року — у порядку надходження заяв про зарахування.

Якщо заклад забезпечує здобуття освіти тільки з п’ятого класу, тоді: з 1 квітня до 31 травня 2024 року подаються заяви на зарахування до п’ятих класів, а 1 червня видається наказ про зарахування всіх дітей. У разі перевищення кількості заяв над кількістю місць у класах, до 1 червня відбувається конкурсний відбір: з 6 до 14 червня. Не пізніше 17 червня видається наказ про зарахування учнів до п’ятих класів за його результатами. Після 17 червня відбувається зарахування дітей на вільні місця за результатами конкурсного відбору до початку та впродовж навчального року.

Для десятикласників

Якщо в школі, в якій учень закінчив дев’ятий клас та отримав свідоцтво про базову середню освіту, функціонують 10-11 (12) класи:

він переводиться відповідним наказом до десятого класу;

за відповідною заявою батьків або самого учня (у разі повноліття) школяр продовжує навчання в класі за профілем.

Якщо випускник дев’ятого класу вирішив вступити до десятого класу іншої школи, то прийом заяв про зарахування здійснюється з 1 травня до 15 червня 2024 року за наявності місць або за конкурсом.

Куди звертатися?

Територіальний відділ освіти Київського району:

Територіальний відділ освіти Хаджибейського району:

Територіальний відділ освіти Приморського району:

Територіальний відділ освіти Пересипського району: