Как расторгнуть брак через суд: что нужно знать

Процесс включает решение вопросов о детях и имуществе, а также возможность возвращения добрачной фамилии. Суд рассмотрит все обстоятельства и решит, возможно ли примирение. Если нет, то он вынесет решение о расторжении брака. Важно подойти к процессу с достоинством и без взаимных оскорблений.

Как подать на развод через суд и сколько это стоит

Согласно ст. 110 Семейного кодекса Украины иск о расторжении брака может быть предъявлен одним из супругов.

В исковое заявление в суд подаются документы в двух экземплярах:

копия паспорта;

копия идентификационного кода;

копия свидетельства о рождении ребенка/детей (если детей нет, то документы не нужны);

копия свидетельства о браке;

копии справки о составе семьи (если у вас детей нет, то этот документ не требуется).

В документы важно приложить квитанцию об оплате судебного сбора. Вы можете оплатить судебный сбор в любом банке, имея при этом паспорт и идентификационный код. За представление в суд искового заявления о расторжении брака уплачивается 1211,20 грн (по состоянию на 13.04.2024).

Пишем заявление

В заявлении укажите, когда, где, с кем вы зарегистрировали брак (согласно свидетельству), есть ли общие дети, совместное имущество. В заявлении в суд не описывайте взаимные обиды и подробности вашей жизни. Достаточно указать, что супружеская жизнь не сложилась, что потеряно чувство любви, уважения, взаимопонимания и поддержки. Укажите, проживаете ли вы вместе или по отдельности, ведется ли общее хозяйство. Просите суд ваши требования удовлетворить.

В суде будут выяснять действительно ли у вас такие отношения, которые делают невозможным проживание одной семьей или возможно (невозможно) примирение.

В суде ведите себя достойно, без взаимных упреков, обид, унижений.

Если вы хотите внести изменения в фамилию после расторжения брака, вы имеете на это право. Как предусмотрено ст. 113 Семейного Кодекса Украины, лицо, изменившее свою фамилию в связи с регистрацией брака, имеет право после расторжения брака в дальнейшем именоваться этой фамилией или восстановить свою добрачную фамилию.

Что происходит в суде при разводе

Согласно ст.112 Семейного Кодекса Украины суд выясняет фактические отношения супругов, действительные причины иска о расторжении брака, принимает во внимание наличие малолетнего ребенка, ребенка-инвалида и другие обстоятельства жизни супругов. Суд выносит решение о расторжении брака, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречила бы интересам одного из них, интересам их детей, что имеет существенное значение.

Важно знать, что супруги имеют право в добровольном порядке решить вопрос о месте проживания их детей, для чего могут заключить между собой письменный договор (удостоверенный нотариально) относительно осуществления родительских прав и места жительства детей.

С кем останется ребенок?

Если это не было сделано, подать в судебном заседании ходатайство о решении вопроса о воспитании детей.

Бывают ситуации, когда решено, что ребенок остается с матерью (отцом), у кого новая семья. В новой семье к ребенку могут относиться плохо, оскорблять, ругать и ребенок страдает. В таком случае другой супруг может в суде заявить о том, чтобы суд пересмотрел место жительства ребенка без лишения другой стороны родительских прав.

При этом судом тщательно исследуются обстоятельства: интересы детей, ситуация, сложившаяся в семье между родителями, продолжительность проживания детей с одним из супругов, надлежащее исполнение ими родительских обязанностей.

Решением суда ребенок передается другому родителю, бабушке, дедушке, другим родственникам – по их желанию или органу опеки и попечительства.

Если невозможно сохранить семейные отношения, важно развестись без взаимной неприязни и не повлиять на отношения между детьми.