Новини Одеси та Одеської області

Як розговорити дітей-мовчунів: поради логопедині з Любашівки

Як розговорити дітей-мовчунів: поради логопедині з Любашівки

14 листопада в Україні відзначали Міжнародний день логопеда. Головне його завдання – усунути мовні порушення у малюків. Робота розпочинається з розвитку у дітей уваги, зорового і слухового сприйняття, пам’яті, мислення, загальної та дрібної моторики.
У Любашівці на варті чистої вимови у підростаючого покоління стоїть єдиний приватний логопед-дефектолог Наталя Пащенко.

Що гальмує розвиток мовлення?

У родині Наталі Пащенко, крім батька-шофера, усі педагоги. Мати Людмила Андріївна – вчителька початкових класів, старша сестра Галина Кочержинська працює завучем у Троїцькому ліцеї та викладає німецьку мову.

Започаткувала ж педагогічну династію бабуся Наталі Харитина, яка працювала вихователькою у колгоспних яслах та очолювала дитсадок у селі Козачий Яр.

Логопед из Любашевки Наталья Пащенко

Наталя Пащенко

Сама ж Наталя після закінчення Білгород-Дністровського коледжу спершу також трудилась вихователькою у Троїцькому інтернаті для дітей з вадами здоров’я. Щоденно спілкуючись з особливими дітьми, зрозуміла, що з ними потрібно кваліфіковано займатись. Тож вступила до університету імені Ушинського й, здобувши диплом за спеціальністю «Дефектологія», стала кваліфікованим логопедом. Працювати розпочала у любашівському дитсадку «Казка», де завідувачка закладу Світлана Олійник всебічно підтримувала молодого фахівця.

Читайте також: Логопед для дорослих: коли нам потрібна допомога фахівця?

– Спочатку не дуже вірилось у власні сили, але перші результативні уроки з вихованцями, яких навчила правильно вимовляти звуки, додали мені натхнення. На щастя, досвідчена колега та наставниця з дитсадка «Сонечко», керівниця районного методичного об’єднання логопедів Марія Іларіонівна Бойко завжди допомагала практичними порадами. Мені подобається бути причетною до кардинальних змін у житті дітей, яким допомогла з корекцією звуковимови та розвитком зв’язного мовлення, – розповідає логопединя. – Лише за період ковідного карантину та війни я виправила і випустила з гарною вимовою понад 50 дітей. Інколи вистачає два-три місяці, щоб виправити вимову, а інколи – це тривалий шлях.

Занятие с логопедом

Під час заняття з логопедом

На жаль, дітей з мовленнєвими розладами з кожним роком стає все більше. Зростає покоління мовчунів. Причина цього – екологічні фактори, високий рівень стресу та гаджети й мультимедіа, що знижують живе спілкування та гальмують розвиток мови.

Відкриття власного приватного логопедичного кабінету

Пропрацювавши у «Казці» понад 22 роки, Наталя Пащенко вирішила відкрити власну справу. Взяла в оренду приміщення, обладнала усім необхідним робоче місце та ігрову кімнату.

Впевнено володіючи методиками корекції усного та писемного мовлення, знаннями з основ невропатології, психопатології, патології органів слуху і мови, логопед Наталя Пащенко разом з батьками виправляє найскладніші випадки, за які не береться більшість її колег. Тому до неї на заняття записуються з багатьох сіл обох громад Любашівщини.

Фахівчиня займається не лише вправами на виправлення вимови, а й допомагає дітям розширити словниковий запас, послідовно висловлювати свої думки. Щоб досягнути бажаного результату, Наталя у своїй роботі застосовує безліч ефективних прийомів і засобів та знаходить до кожного індивідуальний підхід, своєрідний «чарівний ключик».

Вікова категорія її учнів різноманітна. Так, наймолодшому – трохи більше трьох років, а найстаршій учениці виповнилося шістнадцять.

Пані Наталя розповіла, що мовний розвиток дитини починається з вимови нею першого слова, а пік припадає на два-чотири роки. Щоб попередити проблему, батькам варто показувати дитину логопеду хоча б раз на рік.

Ви також можете дізнатися: Хто крайній на масаж? Чому до масажистки у Балті вишиковуються черги

Коли потрібно звертатися по допомогу?

  • якщо до 1 року дитина не реагує, коли до неї звертаються, та не вміє лепетати;
  • до 2 років не відповідає на запитання, не може скласти просте речення;
  • до 4-5 років не може запам’ятати віршика, втрачає букви в словах, неправильно вимовляє окремі звуки;
  • у 6 років не може скласти розповідь та погано вимовляє звуки;
  • у 7-8 років у дитини виникають проблеми з читанням та письмом.

Саме ці вікові проблеми з мовленням, в багатьох випадках вчасно не помічені батьками, заважають дітям сприймати інформацію, гарно навчатися й ужитися в соціумі.

Довідка «ОЖ»: В Україні від 10 до 25 відсотків дітей, залежно від регіону та методів діагностики, потребують логопедичної допомоги.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Як жителі Балти створюють квітучу красу у своїх дворах (фото)
    Як жителі Балти створюють квітучу красу у своїх дворах (фото)

    Двір цих двоповерхових будинків, що примостилися на узвишші вулиці Шевченка у місті Балта, з ранньої весни і до пізньої осені квітне. Тюльпани, іриси, чорнобривці, троянди, вічнозелений плющ поруч із розкішними вишнями, яблунями, виноградними арками милують зір. Завдяки казковим гномам, царівні-лебідці, царівні-жабі, червоній шапочці, чоботам-скороходам двір цих двох будинків – №10 і 10А – здається казкою.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • «Часто сниться війна»: як ветерани повертаються до мирного життя на прикладі Валерія Парчевського з Бессарабського
    «Часто сниться війна»: як ветерани повертаються до мирного життя на прикладі Валерія Парчевського з Бессарабського

    Ви уявляєте що буде, коли усі хлопці, скалічені фізично, психологічно, злі, прийдуть з війни? Це ж буде розгул бандитизму, вони ж не зможуть пристосуватися до мирного життя, – таку думку вже доводилося чути неодноразово. Про проблеми, сподівання, адаптацію і просто про життя після війни – у розмові з ветераном війни Валерієм Парчевським.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Між «кусочком раю» та реальністю: як художники Бессарабії працюють під час війни
    Між «кусочком раю» та реальністю: як художники Бессарабії працюють під час війни

    До початку широкомасштабної війни спільнота професійних художників Ізмаїльського району вела активну діяльність – проводили Всеукраїнські пленери та виставки, розписували храми, займалися викладацькою діяльністю. А чим митці живуть сьогодні? Про це нам розповіла художниця Надія Костова після відкриття у місті Рені персональної виставки з незвичною назвою – «Дзвін степового перламутру».

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Логопед для дорослих: коли нам потрібна допомога фахівця?
    Логопед для дорослих: коли нам потрібна допомога фахівця?

    Ми звикли думати, що логопеди потрібні тільки дітям. Але й дорослим може бути корисно звернутися до фахівця для подолання мовних бар’єрів і підвищення впевненості в спілкуванні. Не тільки в професійній сфері, а й у повсякденному житті.
    До Міжнародного дня логопеда, який святкують 14 листопада, кореспондентка «Одеського життя» поспілкувалася з логопедом-дефектологом Анною Шлапак. Фахівчиня розповіла, чому дорослим потрібно звертатися до логопеда, і надала поради щодо поліпшення мовлення.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Закриття дитбудинків у 2025 році: що буде з дітьми? (відео)
    Закриття дитбудинків у 2025 році: що буде з дітьми? (відео)

    Скандал довкола припинення фінансування дитячих будинків у 2025 році викликав бурхливу реакцію в суспільстві. Екс-керівниця Служби у справах дітей в Одесі Юлія Нікандрова, яка працювала на посаді майже пʼять років, розповіла про ризики закриття інтернатних закладів без створення альтернативних форм підтримки.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk