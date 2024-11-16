Як розговорити дітей-мовчунів: поради логопедині з Любашівки

Що гальмує розвиток мовлення?

У родині Наталі Пащенко, крім батька-шофера, усі педагоги. Мати Людмила Андріївна – вчителька початкових класів, старша сестра Галина Кочержинська працює завучем у Троїцькому ліцеї та викладає німецьку мову.

Започаткувала ж педагогічну династію бабуся Наталі Харитина, яка працювала вихователькою у колгоспних яслах та очолювала дитсадок у селі Козачий Яр.

Сама ж Наталя після закінчення Білгород-Дністровського коледжу спершу також трудилась вихователькою у Троїцькому інтернаті для дітей з вадами здоров’я. Щоденно спілкуючись з особливими дітьми, зрозуміла, що з ними потрібно кваліфіковано займатись. Тож вступила до університету імені Ушинського й, здобувши диплом за спеціальністю «Дефектологія», стала кваліфікованим логопедом. Працювати розпочала у любашівському дитсадку «Казка», де завідувачка закладу Світлана Олійник всебічно підтримувала молодого фахівця.

– Спочатку не дуже вірилось у власні сили, але перші результативні уроки з вихованцями, яких навчила правильно вимовляти звуки, додали мені натхнення. На щастя, досвідчена колега та наставниця з дитсадка «Сонечко», керівниця районного методичного об’єднання логопедів Марія Іларіонівна Бойко завжди допомагала практичними порадами. Мені подобається бути причетною до кардинальних змін у житті дітей, яким допомогла з корекцією звуковимови та розвитком зв’язного мовлення, – розповідає логопединя. – Лише за період ковідного карантину та війни я виправила і випустила з гарною вимовою понад 50 дітей. Інколи вистачає два-три місяці, щоб виправити вимову, а інколи – це тривалий шлях.

На жаль, дітей з мовленнєвими розладами з кожним роком стає все більше. Зростає покоління мовчунів. Причина цього – екологічні фактори, високий рівень стресу та гаджети й мультимедіа, що знижують живе спілкування та гальмують розвиток мови.

Відкриття власного приватного логопедичного кабінету

Пропрацювавши у «Казці» понад 22 роки, Наталя Пащенко вирішила відкрити власну справу. Взяла в оренду приміщення, обладнала усім необхідним робоче місце та ігрову кімнату.

Впевнено володіючи методиками корекції усного та писемного мовлення, знаннями з основ невропатології, психопатології, патології органів слуху і мови, логопед Наталя Пащенко разом з батьками виправляє найскладніші випадки, за які не береться більшість її колег. Тому до неї на заняття записуються з багатьох сіл обох громад Любашівщини.

Фахівчиня займається не лише вправами на виправлення вимови, а й допомагає дітям розширити словниковий запас, послідовно висловлювати свої думки. Щоб досягнути бажаного результату, Наталя у своїй роботі застосовує безліч ефективних прийомів і засобів та знаходить до кожного індивідуальний підхід, своєрідний «чарівний ключик».

Вікова категорія її учнів різноманітна. Так, наймолодшому – трохи більше трьох років, а найстаршій учениці виповнилося шістнадцять.

Пані Наталя розповіла, що мовний розвиток дитини починається з вимови нею першого слова, а пік припадає на два-чотири роки. Щоб попередити проблему, батькам варто показувати дитину логопеду хоча б раз на рік.

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Коли потрібно звертатися по допомогу?

якщо до 1 року дитина не реагує, коли до неї звертаються, та не вміє лепетати;

до 2 років не відповідає на запитання, не може скласти просте речення;

до 4-5 років не може запам’ятати віршика, втрачає букви в словах, неправильно вимовляє окремі звуки;

у 6 років не може скласти розповідь та погано вимовляє звуки;

у 7-8 років у дитини виникають проблеми з читанням та письмом.

Саме ці вікові проблеми з мовленням, в багатьох випадках вчасно не помічені батьками, заважають дітям сприймати інформацію, гарно навчатися й ужитися в соціумі.