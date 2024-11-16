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Как разговорить детей-молчунов: советы логопеда из Любашевки

Как разговорить детей-молчунов: советы логопеда из Любашевки

14 ноября в Украине отмечали Международный день логопеда. Главная его задача – устранить речевые нарушения у малышей. Работа начинается с развития у детей внимания, зрительного и слухового восприятия, памяти, мышления, общей и мелкой моторики.
В Любашевке на страже чистого произношения у подрастающего поколения стоит единственный частный логопед-дефектолог Наталья Пащенко.

Что тормозит развитие речи?

В семье Натальи Пащенко, кроме отца-шофера, все педагоги. Мать Людмила Андреевна – учительница начальных классов, старшая сестра Галина Кочержинская работает завучем в Троицком лицее и преподает немецкий язык.

Начала же педагогическую династию бабушка Натальи Харитина, которая работала воспитательницей в колхозных яслях и возглавляла детсад в селе Казачий Яр.

Логопед из Любашевки Наталья Пащенко

Наталья Пащенко

Сама Наталья после окончания Белгород-Днестровского колледжа сначала также трудилась воспитательницей в Троицком интернате для детей с недостатками здоровья. Ежедневно, общаясь с особыми детьми, поняла, что с ними нужно квалифицированно заниматься. Поэтому поступила в университет имени Ушинского и, получив диплом по специальности «Дефектология», стала квалифицированным логопедом. Работать начала в любашевском детсаде «Сказка», где заведующая заведением Светлана Олейник всесторонне поддерживала молодого специалиста.

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– Сначала не очень верилось в свои силы, но первые результативные уроки с воспитанниками, которых научила правильно произносить звуки, добавили мне вдохновение. К счастью, опытная коллега и наставница из детсада «Солнышко», руководитель районного методического объединения логопедов Мария Илларионовна Бойко всегда помогала практическими советами. Мне нравится быть причастной к кардинальным изменениям в жизни детей, которым я помогла с коррекцией звукопроизношения и развитием связной речи, – рассказывает логопединя. – Только за период ковидного карантина и войны я исправила и выпустила с хорошим произношением более 50 детей. Иногда хватает два-три месяца, чтобы исправить произношение, а иногда это длительный путь.

Занятие с логопедом

Во время занятия с логопедом

К сожалению, детей с речевыми расстройствами с каждым годом становится все больше. Растет поколение молчунов. Причина этого – экологические факторы, высокий уровень стресса и гаджеты и мультимедиа, снижающие живое общение и тормозящие развитие речи.

Открытие собственного частного логопедического кабинета

Проработав в «Сказке» более 22 лет, Наталья Пащенко решила открыть собственное дело. Взяла в аренду помещение, оборудовала всем необходимым рабочее место и игровую комнату.

Уверенно владея методиками коррекции устной и письменной речи, знаниями по основам невропатологии, психопатологии, патологии органов слуха и речи, логопед Наталья Пащенко вместе с родителями исправляет самые сложные случаи, за которые не берется большинство ее коллег. Поэтому к ней на занятия записываются из многих сел обоих общин Любашевщины.

Специалист занимается не только упражнениями на исправление произношения, но и помогает детям расширить словарный запас, последовательно высказывать свои мысли. Чтобы достичь желаемого результата, Наталья в своей работе применяет множество эффективных приемов и средств и находит к каждому индивидуальный подход, своеобразный «волшебный ключик».

Возрастная категория ее учащихся многообразна. Так, самому младшему – чуть больше трех лет, а самой старшей ученице исполнилось шестнадцать.

Наталья рассказала, что языковое развитие ребенка начинается с произношения им первого слова, а пик приходится на два-четыре года. Чтобы предупредить проблему, родителям следует показывать ребенка логопеду хотя бы раз в год.

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Когда нужно обращаться за помощью?

  • если до 1 года ребенок не реагирует, когда к нему обращаются, и не умеет лепетать;
  • до 2 лет не отвечает на вопрос, не может составить простое предложение;
  • до 4-5 лет не может запомнить стишки, теряет буквы в словах, неправильно произносит отдельные звуки;
  • в 6 лет не может составить рассказ и плохо произносит звуки;
  • в 7-8 лет у ребенка возникают проблемы с чтением и письмом.

Именно эти возрастные проблемы с речью, во многих случаях вовремя не подмеченные родителями, мешают детям воспринимать информацию, хорошо учиться и ужиться в социуме.

Справка «ОЖ»: В Украине от 10 до 25 процентов детей в зависимости от региона и методов диагностики нуждаются в логопедической помощи.

Юрій Федорчук
Юрий Федорчук ПРОФИЛЬ
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