В Одесі почали масово сохнути липи (фото, відео)

За словами фахівця, загибелі лип зазвичай сприяє ряд факторів.

По-перше, варто відзначити, що липа є типовим деревом лісової зони Європи та Північної Америки. А нинішні зміни клімату призводять до того, що у нас зміщуються природні зони та поступово на нас насуваються субтропіки. І як наслідок – в Україні почали рости тропічні та субтропічні культури, а от дерева помірної зони, в тому числі й липи, страждають від цих кліматичних змін.

По-друге, як зазначає Володимир Немерцалов, липи часто стають об’єктом «посягань» павутинних кліщів, які щороку досить активно споживають листя цих дерев і при цьому досить активні у спекотні дні.

«При спекотній погоді, а кліщі – це тварини умовно холоднокровні – мають швидкість обміну речовин, яка залежить від температури повітря. Тому, чим тепліше, чим більше сонячних днів, тим активніше вони ведуть і активно розмножуються, тим більше генерація павутинних кліщів утворюються на липі, і, власне, і вживають її листя, листя опадає, і ми бачимо дерева в такому занедбаному стані», – пояснює біолог.

І ще одна причина повільної загибелі лип може полягати в тому, що у міських насадженнях усі дерева мають свій термін зростання.

«Якщо ми говоримо саме про вуличні насадження, не паркові, не дворові, то для такого дерева, як липа термін експлуатації (життя) становить близько 40, у деяких видів лип – до 80 років. Відповідно, дерева, що досягли цього віку, вже апріорі втрачають свої декоративні якості і приходять до такого болючого стану», – роз’яснює Володимир Немерцалов.

Таким чином, можна відзначити, що одеські липи можуть гинути за трьома причинами: перша – кліматична (спека), друга – біологічна (павутинні кліщі) та третя причина – урбаністична (кожні 40-60-80 років, залежно від породи дерев, їх варто оновлювати на наших вулицях міста).

Вас також може зацікавити: Дерева нон грата: чому деякі зелені насадження можуть потрапити під заборону.