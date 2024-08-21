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В Одесі почали масово сохнути липи (фото, відео)

В Одесі почали масово сохнути липи (фото, відео)

Багато одесити помітили, що слідом за платанами, що втратили кору, в Одесі почали в’янути липи. У тому числі у самому центрі міста, на Дерибасівській. Про можливі причини «Одеського життя» розповів кандидат біологічних наук Володимир Немерцалов.

За словами фахівця, загибелі лип зазвичай сприяє ряд факторів.

Гинуть липи в центрі Одеси

По-перше, варто відзначити, що липа є типовим деревом лісової зони Європи та Північної Америки. А нинішні зміни клімату призводять до того, що у нас зміщуються природні зони та поступово на нас насуваються субтропіки. І як наслідок – в Україні почали рости тропічні та субтропічні культури, а от дерева помірної зони, в тому числі й липи, страждають від цих кліматичних змін.

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По-друге, як зазначає Володимир Немерцалов, липи часто стають об’єктом «посягань» павутинних кліщів, які щороку досить активно споживають листя цих дерев і при цьому досить активні у спекотні дні.

Сохнут липы в Одессе
Сохнут липы в Одессе2
Сохнут липы в Одессе3
Сохнут липы в Одессе, Дерибасовская
Сохнут липы в Одессе, центр
Сохнут липы на Дерибасовской в Одессе

«При спекотній погоді, а кліщі – це тварини умовно холоднокровні – мають швидкість обміну речовин, яка залежить від температури повітря. Тому, чим тепліше, чим більше сонячних днів, тим активніше вони ведуть і активно розмножуються, тим більше генерація павутинних кліщів утворюються на липі, і, власне, і вживають її листя, листя опадає, і ми бачимо дерева в такому занедбаному стані», – пояснює біолог.

І ще одна причина повільної загибелі лип може полягати в тому, що у міських насадженнях усі дерева мають свій термін зростання.

Сохнуть липи в Одесі, центр2

«Якщо ми говоримо саме про вуличні насадження, не паркові, не дворові, то для такого дерева, як липа термін експлуатації (життя) становить близько 40, у деяких видів лип – до 80 років. Відповідно, дерева, що досягли цього віку, вже апріорі втрачають свої декоративні якості і приходять до такого болючого стану», – роз’яснює Володимир Немерцалов.

Таким чином, можна відзначити, що одеські липи можуть гинути за трьома причинами: перша – кліматична (спека), друга – біологічна (павутинні кліщі) та третя причина – урбаністична (кожні 40-60-80 років, залежно від породи дерев, їх варто оновлювати на наших вулицях міста).

Сохнут липы в Одессе, центр3
Сохнут липы в Одессе, центр4
Сохнут липы в Одессе, центр
Сохнут липы в Одессе, центр6
Сохнут липы в Одессе, центр7
Сохнут липы в Одессе, центр8
Сохнут липы в Одессе, центр9

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