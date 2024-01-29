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Чи можна смачно повечеряти за 10 гривень: це відео підірвало соцмережі

Чи можна смачно повечеряти за 10 гривень: це відео підірвало соцмережі

Як харчуватися і смачно, і водночас бюджетно? Це питання напевно хвилює зараз багатьох наших співгромадян, адже ціни на продукти дедалі зростають… А ось користувач Instagram під ніком bez_zaivyh_vytrat запевняє: немає нічого неможливого, якщо увімкнути фантазію та кмітливість!

Нещодавно українка опублікувала відео, в якому показала, як можна повечеряти одній людині лише за 10 гривень. Вона купила на вагу і поштучно курячий фарш, цибулю та пшеничну крупу.

62 г фаршу коштували 7,28 грн, цибулина вагою 48 г – 63 копійки, а 102 г пшеничного крупи – всього 1,09 грн. Таким чином автор відео витратила 9 грн, залишивши одну гривню в запасі. З курячого фаршу вона приготувала котлету, а з крупи – кашу, «присмачивши» обидві страви смаженою цибулею.

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Але слід зазначити, що такий експеримент сподобався далеко не всім. Хтось засумнівався у правильності підрахунку та засумнівався, чи враховано вартість черствого хліба, використаного у приготуванні котлети, та олію для смаження (щоправда, сама авторка запевнила, що ці продукти якраз увійшли до тієї гривні, що залишилася після купівлі бюджетних інгредієнтів).

Знайшлися і ті, хто засумнівався у поживності страви.

Навіщо це показувати? Тепер нам знову опустять прожитковий мінімум і скажуть, що пенсіонери жирують!

Відео, якi ми заслужили. Щоб люди на мінімалці відчули, що з голоду не вмруть після того, як оплатять комуналку? Чи для пенсіонерів лайфхак, як дожити до наступної пенсії? Сум глибокий.

Це отрута, а не їжа. У цьому фарші незрозуміло, що накручено. Свіжих овочів, антиоксидантів немає. Крупа найдешевша, один глютен. Краще взагалі немає, ніж це.

– пишуть деякі користувачі.

Але знайшлися й ті, кого захопив креатив автора відео:

Вона приготувала за 10 грн їжу, а вони пишуть: «Це не корисно», «Навіщо ти це робиш» і т.д. Ви з глузду з’їхали??? За 10 грн приготувати блюдо!!!…

А ви як вважаєте, чи ефективний такий підхід до приготування бюджетних страв?

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Фото: скріншот із відео

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