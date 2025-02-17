Сьогодні загін «Паляниця», як і завжди, має багато роботи. Печуть, готують і збирають кошти. Адже їхня турбота про українських військових не припиняється ні на мить. Щоденно готують тоннами найсмачніше для наших захисників: рогалики, печиво, булочки, вертути, пироги, різноманітні каші з м’ясом, тушонку. Тільки минулого тижня загін здійснив вісім відправок воїнам.

Волонтери регулярно проводять аукціони, на яких виставляються лоти – картини, авторські книжки, вироби. Під час лотереї розігрується випічка майстринь – торти, рулети, печиво, пироги, пончики. У нещодавній лотереї взяла участь 81 людина.

– Дякуємо всім, хто долучається до допомоги нашим військовим. Дякую майстриням, які надали нам багато цікавих лотів. Люди долучаються до перемоги, допомагаючи нашим захисникам. Ми з радістю готуємо їжу для них, – говорить очільниця загону Людмила Татар.

Нещодавно загін «Паляниця» за свою працю отримав у подарунок від військових прапор – дівчата цим дуже пишаються.

А хлопці щиро дякують своїм невтомним друзям за постійну підтримку та допомогу. Вони кажуть, що випічка «Паляниці» не тільки радує, але й зігріває їхні серця турботою та повертає додому.

Рецепт від «Паляниці»: молдавська вертута з витяжного тіста із сирною начинкою

Інгредієнти для тіста:

борошно – 280 г,

вода – 125 мл,

яйця – 1 шт.,

олія – 2 ст.л.,

сіль – за смаком.

Інгредієнти для начинки:

сир – 500 г,

яйця – 2 шт.,

сіль – за смаком,

кріп (свіжий чи заморожений) – 1 пучок.

Приготування:

Для начинки з’єднуємо сир з кропом, яйцями, трохи солимо. Добре перемішуємо.

Для тіста спочатку змішуємо олію, яйце, воду і сіль. Збиваємо. Потім потрохи додаємо борошно і замішуємо тісто. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще трохи борошна, але так, щоб не забити тісто. Вимішуємо тісто 10 хвилин і даємо відпочити, накривши рушником чи харчовою плівкою на 30-40 хвилин.

Коли тісто відпочило, змащуємо його олією і ділимо на три частини. Розкачуємо кожну частину більше по краях, ніж середину. Витягуємо тісто руками до прозорості.

Змастивши всю поверхню олією, викладаємо начинку. Звертаємо в рулетик, який закручуємо у спіраль, а потім скручуємо равликом.

Викладаємо на деко, змащене олією і застелене пергаментним папером. Змащуємо вертути олією. Випікаємо при температурі 190 градусів 35-40 хвилин, періодично змащуючи олією (двічі). Готові вертути подаємо гарячими. Смачного!

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