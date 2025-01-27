сакура в одесі
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Наразі на деревах сакури видно лише поодинокі квіти, але сам факт їх цвітіння у січні є незвичайним явищем для регіону. У звичайні роки ці дерева розквітають наприкінці квітня.

сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі
сакура в одесі

Окрім сакур, у різних частинах міста цієї зими також зафіксовано цвітіння підсніжників і навіть троянд, що також пов’язують із аномальною зимовою температурою.

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