В Одесі можна безкоштовно перевіритись на рак

Як повідомили у прес-службі мерії міста, для міських медустанов придбано сучасне обладнання для проведення якісного онкоскринінгу.

Онкоскрінінг дозволяє своєчасно виявити:

пухлини на ранніх стадіях;

передракові стани – хвороби, які не є онкологічними, але можуть стати причиною розвитку раку.

А головне – рання діагностика та початок лікування дає можливість повного одужання.

Які види онкоскрінінгу потрібні саме вам, можна дізнатися з представленої інфографіки:

Щоб пройти онкоскрінінг безкоштовно у зручній для себе медустанові одесити повинні отримати електронний напрямок, за яким слід звернутися до свого сімейного лікаря.

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