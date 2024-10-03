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В Одесі можна безкоштовно перевіритись на рак

В Одесі можна безкоштовно перевіритись на рак

У медзакладах Одеси можна пройти безкоштовний онкоскринінг за державною програмою медичних гарантій.

Як повідомили у прес-службі мерії міста, для міських медустанов придбано сучасне обладнання для проведення якісного онкоскринінгу.

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Онкоскрінінг дозволяє своєчасно виявити:

  • пухлини на ранніх стадіях;
  • передракові стани – хвороби, які не є онкологічними, але можуть стати причиною розвитку раку.

А головне – рання діагностика та початок лікування дає можливість повного одужання.

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Які види онкоскрінінгу потрібні саме вам, можна дізнатися з представленої інфографіки:

Онкосринінг в Одесі для жінок

Онкосринінг в Одесі для чоловіків

Щоб пройти онкоскрінінг безкоштовно у зручній для себе медустанові одесити повинні отримати електронний напрямок, за яким слід звернутися до свого сімейного лікаря.

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