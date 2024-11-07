Як анонімно повідомити про булінг у школі: нововведення Міносвіти

Куди анонімно повідомити про булінг у школі?

Повідомити про випадки булінгу можна на сайті освітнього менеджменту АІКОМ (aikom.iea.gov.ua). Учням та школярам заяву дозволяють подавати анонімно чи зазначити свої дані. Якщо це роблять батьки або законні представники, анонімний формат не доступний. У разі залучення поліції можуть знадобитися докази або свідчення для підтвердження факту булінгу.

Зареєструйтеся на сайті АІКОМ або увійдіть в наявний акаунт. Знайдіть на головній сторінці червону кнопку «Повідомити про булінг» та натисніть. Заповніть анкету, відповісти на деякі питання. Натисніть кнопку «Продовжити» та підтвердіть заяву. Ознайомтеся з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

Що буде далі?

Дані будуть передані директору освітнього закладу освіти, який має відреагувати на заяву про булінг. Якщо цього не відбудеться, через 24 години буде задіяно передбачений чинним законодавством алгоритм реагування на булінг.

Якщо дитина побоюється реакції однокласників або «помсти», можна скористатися анонімним повідомленням через чат-бот – @ProtyBullyingBot. Він доступний для жертв булінгу, свідків, нападників або дорослих.

Також ви можете зателефонувати на цілодобову лінію з протидії булінгу – 116-111.

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