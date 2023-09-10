День запобігання самогубствам: що важливо знати, аби врятувати життя близьких? (вiдео)

В цей день, 10 вересня 2023 року, відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам. Ми поговорили з психологом Лейлою Гасановою про те, що таке суїцидальна поведінка та як захистити від самогубства своїх рідних та знайомих.

Суїцид: хто у зоні ризику?

Суїцид уходить у 10-ку найпоширеніших причин смерті у світі. Щороку від самогубства вмирають до мільйона осіб. Кожні 40 секунд хтось у світі вкорочує собі віку.

Найбільш схильні до суїцидальної поведінки молоді люди віком від 14 до 29 років. 70% з них найчастіше – жінки, тому що вони більш емоційні та інколи навіть можуть романтизувати самогубство. Але якщо жінки більше мріють про смерть, то до конкретних вчинків частіше доходять саме чоловіки. 2020 року в Україні через самогубство вмерли понад 6 000 осіб. Але під час війни ризик вчинення самогубств може зростати.

«На жаль, і військові, і цивільні люди зараз можуть мати привід для суїцидальної поведінки, бо майже у кожного є свої втрати: рідні, побратими, житло, робота, здоров’я – кожен втрачає своє. Тому тенденція суїцидальної поведінки може бути збільшена, хоча схильність до самогубства також дуже залежить від психіки окремої людини», – каже Лейла Гасанова.

Чому люди вчиняють самогубство?

За словами експерта, часто причиною самогубства можуть стати різноманітні конфлікти – непорозуміння у родині, проблеми на роботі, конфлікти між поколіннями, булінг у школі.

Коли у людини з’являється зневіра в життя, коли вона взагалі втрачає надію на майбутнє – це вже останній крок до скоєння самогубства. Тому так важливо бути чуйними до своїх близьких.

«Ми маємо спілкуватися одне з одним для того, щоб розуміти, що відбувається. Дуже часто люди, які дійсно хочуть вчинити самогубство, про це просто мовчать», – зазначає Лейла Гасанова.

Які бувають види суїцидальної поведінки?

Не завжди особа, яка бажає померти, буде мовчати. Буває і так, що людина починає навпаки дуже багато говорити про смерть. І це демонстративний вид суїцидальної поведінки. Таким чином людина просто хоче привернути до себе увагу, але десь може перейти межу й дійсно померти. Тому ігнорувати такі випадки не можна.

Існує ще один – прихований – вид суїцидальної поведінки, коли людина ніби не думає про самогубство, але веде дуже ризиковий стиль життя.

«Людина може агресивно водити автомобіль, їздити в екстремальні подорожі тощо. І це може свідчити про підсвідоме бажання померти», – попереджає Лейла Гасанова.

Як розпізнати, що людина близька до самогубства?

Якщо людина занадто захоплюється екстримом чи всюди говорить про смерть, запідозрити недобре легше, аніж тоді, коли людина мовчить. Але за словами психолога, розпізнати можливого самогубця часто можна завдяки різкій зміні поведінки.

«Такі люди можуть почати замикатися у собі, або, навпаки, раптом виказують бажання зустріти всіх знайомих, зібрати всіх до купи, щось комусь подарувати – ніби як залишити щось після себе. Якщо ми бачимо таку різку зміну в людини, то краще з нею поговорити», – радить Лейла Гасанова.

Як лікувати людей із суїцидальною поведінкою?

Якщо людина хоч раз намагалася скоїти самогубство, або думала, як саме вона це зробить, їй однозначно треба звернутися до психіатра.

«Якщо людина спробувала вчинити суїцид, їй потрібна термінова госпіталізація, тому що ці наміри можуть повторюватися. З цим не можна жартувати. Боятися цього не потрібно, бо душевний біль так само треба лікувати, як і, на приклад, зубний. Галузь психіатрії досі достатньо стигматизована у суспільстві, але звертатися до психіатрів – абсолютно нормально», – запевняє психолог.

Паралельно із медикаментозним лікуванням пацієнту буде корисно працювати із психологом, бо не все можна вилікувати пігулками. З психологічними проблемами, які запустили механізм суїцидальної поведінки повинні працювати саме психологи.

Але запобігти самогубству близької людини може й кожен з нас.

«Нам потрібно бути ближче одне до одного, бути опорою нашим близьким, щоб ніхто не відчував себе на самоті у цьому світі. Якщо людина буде відчувати, що вона потрібна комусь, що її люблять, то це вже зможе попередити суїцидальну поведінку», – каже Лейла Гасанова.