Опускали головою в туалет: як розважаються школярі на Одещині (відео)

Тут міг бути пост про допомогу ЗСУ, але, на жаль, я опублікую відео знущання з дитини на Одещині.

Село Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району. Тут десь півтора тижня тому учні 7-8 класів знущалися з хлопця, засовуючи його голову в вбиральню яму. Потім вони змусили його оголити статеві органи. Все це знімали на телефон.

Обидва кривдника – це сини вчительки цієї школи. Через це мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву в поліцію. Вона не вірить у справедливість. Бо родина вчительки у селі заможна. Плюс це опубліковане відео відразу видалили із соціальних мереж і не хочуть надати розголосу.

Після переглянутого відео я години дві не могла прийти до тями. Сьогодні знущаються з чужих дітей, а завтра з наших.

Я дякую жителям села Шевченкове за небайдужість до цього випадку.

До речі, десь місяць тому у Вилковому Одеській області через булінг у школі покінчила життя самогубством дівчинка.

Просто наведу суху статистику на Одещині: за 9 місяців до територіальних органів поліції звернулось 10947 громадян, які повідомили про факти домашнього насильства. Серед потерпілих майже 600 дітей. Також, на жаль, було зареєстровано 58 кримінальних проваджень, пов’язаних із сексуальним насильством щодо дітей, серед них 8 зґвалтувань.

Опубликовано Оленой Ротарі Воскресенье, 15 октября 2023 г.