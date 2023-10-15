Опускали головою в туалет: як розважаються школярі на Одещині (відео)

У селі Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району Одеської області стався скандал у місцевій школі: до мережі потрапило відео про те, як двоє школярів цинічно знущаються з однокласника, занурюючи його головою в туалетну яму. Чому мама жертви булінгу побоялася заявити у поліцію? І як прокоментували ситуацію у департаменті освіти обласної адміністрації?
Кривдниками виявилися сини вчительки
Шокуюче відео знущання з дитини поширила в соцмережах одеська громадська діячка Олена Ротарі. На ньому показано, як школярі занурюють свого ровесника головою в туалетну яму, а потім змушують його оголити статеві органи. Все, що відбувалося, вони знімали на телефон.
Тут міг бути пост про допомогу ЗСУ, але, на жаль, я опублікую відео знущання з дитини на Одещині.
Село Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району. Тут десь півтора тижня тому учні 7-8 класів знущалися з хлопця, засовуючи його голову в вбиральню яму. Потім вони змусили його оголити статеві органи. Все це знімали на телефон.
Обидва кривдника – це сини вчительки цієї школи. Через це мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву в поліцію. Вона не вірить у справедливість. Бо родина вчительки у селі заможна. Плюс це опубліковане відео відразу видалили із соціальних мереж і не хочуть надати розголосу.
Після переглянутого відео я години дві не могла прийти до тями. Сьогодні знущаються з чужих дітей, а завтра з наших.
Я дякую жителям села Шевченкове за небайдужість до цього випадку.
До речі, десь місяць тому у Вилковому Одеській області через булінг у школі покінчила життя самогубством дівчинка.
Просто наведу суху статистику на Одещині: за 9 місяців до територіальних органів поліції звернулось 10947 громадян, які повідомили про факти домашнього насильства. Серед потерпілих майже 600 дітей. Також, на жаль, було зареєстровано 58 кримінальних проваджень, пов’язаних із сексуальним насильством щодо дітей, серед них 8 зґвалтувань.
Опубликовано Оленой Ротарі Воскресенье, 15 октября 2023 г.
«Обидва кривдники – це сини вчительки цієї школи. Тому мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву до поліції. Вона не вірить у справедливість. Бо родина вчительки у селі заможна. Плюс це опубліковане відео відразу видалили із соціальних мереж і не хочуть розголошувати»,
– пише Олена Ротарі.
Водночас завдяки небайдужим мешканцям селя Шевченкове відео поширилося та наробило галасу у соцмережах.
Громадська дiячка нагадує, що подібні випадки не можна залишати поза увагою, адже наслідки можуть бути трагічними:
«Сьогодні знущаються з чужих дітей, а завтра з наших.
До речі, близько місяця тому у Вилковому Одеській області через буллінг у школі наклала на себе руки дівчинка.
Просто наведу суху статистику на Одещині: за 9 місяців до територіальних органів поліції звернулося 10947 громадян, які повідомили про факти домашнього насильства. Серед постраждалих – близько 600 дітей. Також, на жаль, було зареєстровано 58 кримінальних проваджень, пов’язаних із сексуальним насильством щодо дітей, серед них 8 зґвалтувань».
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«Це ненормально»: як відреагував на інцидент голова департаменту освіти
Інцидент у Шевченківській школі прокоментував голова департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.
За його словами, відразу ж після скандалу, що вибухнув, на місце виїхали правоохоронці і відповідні служби.
Незважаючи на те, що мати постраждалого хлопчика відмовилася писати заяву в поліцію, це зробила директор школи. Розпочато кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з дітьми. Проводиться службова перевірка.
«Один із тих хлопців, хто є учасником цього ганебного неподобства, справді син учительки. Він все знімав на телефон. Як стверджують у відділі освіти та самій школі, вчителька – порядна людина, добрий фахівець. Була шокована подією. Жодного опору з розслідування з її боку не зафіксовано, це на комісії підтверджено представниками правоохоронних органів. Її долю визначить службове розслідування. Наразі слідство триває»,
– написав Лончак сьогодні на своїй сторінці у Facebook.
Він також запевнив, що взяв ситуацію під особистий контроль.
«У мене лише побажання до батьків. Цікавтеся: де, з ким і як проводять дозвілля ваші діти. Чим вони живуть, що їх непокоїть, можливо, їм банально не вистачає уваги у сім’ї. Звичайно, школа не осторонь. Ми сотні разів проводимо тематичні уроки, класний годинник, профілактичні бесіди на теми буллінгу і не лише залучаємо до виховних заходів поліцію. Однак усе йде з родини. Які цінності дорослі сповідують, такі у світ і несе дитина. Якщо насильство там норма, вибачте… І мовчати не треба! Бо це ненормально»,
– додав чиновник.
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Ілюстративне фото opentv.media