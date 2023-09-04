Воїну з Болграда Максиму Мединському присвятили пісню (відео)

Український гурт KARTA SVITU випустив пісню «Твій неймовірний шлях», яку присвятив уродженцю міста Болград Максиму Мединському.

Ідея створення цієї пісні з’явилася у лідера гурта Івана Марунича в день прощання з Максимом.

— Ми з Максом дружили понад 15 років, він був моїм братом по духу. Завдяки йому я в певний період життя продовжив писати музику. Тож в цю композицію я постарався вкласти душу та глибину. Робота тривала понад рік. Багато студійних сесій, запису живих інструментів, перероблень і перезаписів. І врешті-решт фінальний варіант став таким, яким я хотів його бачити на початку, – розповів Іван Марунич про те, як народився цей щемливий твір.

Прем’єра пісні відбулася 24 серпня, у День Незалежності України.

В цій жахливій війні кожен українець когось втратив – рідних, друзів, знайомих, сусідів… Тому ця пісня торкнеться кожного серця.

Максим Мединський мужньо боронив Українську землю з 2014 року. Його було посмертно нагороджено орденом «За мужність» та орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Ім’я героя внесено до віртуального меморіалу пам’яті загиблих у російсько-українській війні студентів, викладачів, співробітників, випускників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інститут журналістики який він закінчив у 2011 році.

А у місті Болград на стіні школи, де Максим навчався, встановили меморіальну дошку в пам’ять про мужність та самовідданість свого Героя.

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