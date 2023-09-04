Воину из Болграда Максиму Мединскому посвятили песню (видео)

Украинская группа KARTA SVITU выпустила песню «Твій неймовірний шлях», которую посвятил уроженцу города Болград Максиму Мединскому.

Идея создания этой песни появилась у лидера группы Ивана Марунича в день прощания с Максимом.

— Мы с Максом дружили больше 15 лет, он был моим братом по духу. Благодаря ему в определенный период жизни продолжил писать музыку. Так что в эту композицию я постарался вложить душу и глубину. Работа продолжалась больше года. Многие студийные сессии, записи живых инструментов, переработок и перезаписей. И, наконец, финальный вариант стал таким, каким я хотел его видеть в начале, – рассказал Иван Марунич о том, как родилось это щемящее произведение.

Премьера песни состоялась 24 августа в День Независимости Украины.

В этой ужасной войне каждый украинец кого-то потерял – родных, друзей, знакомых, соседей… Поэтому эта песня коснется каждого сердца.

Максим Мединский мужественно защищал украинскую землю с 2014 года. Он был посмертно награжден орденом «За мужество» и орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Имя героя внесено в виртуальный мемориал памяти погибших в российско-украинской войне студентов, преподавателей, сотрудников, выпускников Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, институт журналистики, который он закончил в 2011 году.

А в городе Болград на стене школы, где Максим учился, установили мемориальную доску в память о мужестве и самоотверженности своего Героя.

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