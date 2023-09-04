Новости Одессы и Одесской области

Воину из Болграда Максиму Мединскому посвятили песню (видео)

Украинская группа KARTA SVITU выпустила песню «Твій неймовірний шлях», которую посвятил уроженцу города Болград Максиму Мединскому.

Идея создания этой песни появилась у лидера группы Ивана Марунича в день прощания с Максимом.

— Мы с Максом дружили больше 15 лет, он был моим братом по духу. Благодаря ему в определенный период жизни продолжил писать музыку. Так что в эту композицию я постарался вложить душу и глубину. Работа продолжалась больше года. Многие студийные сессии, записи живых инструментов, переработок и перезаписей. И, наконец, финальный вариант стал таким, каким я хотел его видеть в начале, – рассказал Иван Марунич о том, как родилось это щемящее произведение.

Премьера песни состоялась 24 августа в День Независимости Украины.

В этой ужасной войне каждый украинец кого-то потерял – родных, друзей, знакомых, соседей… Поэтому эта песня коснется каждого сердца.

Максим Мединский мужественно защищал украинскую землю с 2014 года. Он был посмертно награжден орденом «За мужество» и орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Имя героя внесено в виртуальный мемориал памяти погибших в российско-украинской войне студентов, преподавателей, сотрудников, выпускников Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, институт журналистики, который он закончил в 2011 году.

А в городе Болград на стене школы, где Максим учился, установили мемориальную доску в память о мужестве и самоотверженности своего Героя.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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