Вишиванки, гопак і підводи з кіньми: як тилігульські козаки допомагають ЗСУ

Впродовж останнього десятиліття двічі на рік шкільна козацька спільнота — Волохонська паланка імені гетьмана Богдана Хмельницького — влаштовує благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Виручені кошти зазвичай передають у шпиталі на потреби поранених бійців.
Нинішнє ярмаркування, приурочене до Дня захисників та захисниць України та до Дня українського козацтва, велелюдно пройшло на шкільному майдані. Численні козацькі братства продавали домашню випічку, декоративно-прикладні вироби, дари садів та городів.
Особливого колориту додали дві підводи, запряжені вбраними у стрічки та квіти кіньми. Це на ярмарок прибули мужні козаки та чарівні козачки — члени братств імені Степана Олійника та імені Петра Сагайдачного — у вишиванках, віночках, хустках.
І одразу ярмарок ожив: залунали українські пісні, танцюристи вибивали гопака, звучали гуморески Степана Олійника. Розпочалася жвава торгівля.
Невдовзі колоритна козацька ватага троїчан на возах подалася на правий берег Тилігулу, в сусіднє село Маловасилівку, на зустріч з юними козачатами організації «Січ» Великовасилівської школи. Очолили делегацію директорка ліцею Яна Матеранська й хранителька козацьких традицій, заступниця директора Тетяна Жердецька.
Вручивши коровай старості Аллі Колонтай, гості долучилися до святкування – подарували сусідам невеличкий концерт з танцювальною композицією «Стежечка на базар», піснями та жартами.
30 тисяч гривень, зібраних на ярмарку, адресовані 34-річному земляку Роману Ратушняку, який з початку війни воював артилеристом у складі 15-ї бригади «Кара-Даг» Нацгвардії України. На початку осені захисник отримав важке поранення на Донецькому напрямку, а зараз лікується у Вінницькому реабілітаційному центрі.
Читайте також: