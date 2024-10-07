Вишиванки, гопак і підводи з кіньми: як тилігульські козаки допомагають ЗСУ

Нинішнє ярмаркування, приурочене до Дня захисників та захисниць України та до Дня українського козацтва, велелюдно пройшло на шкільному майдані. Численні козацькі братства продавали домашню випічку, декоративно-прикладні вироби, дари садів та городів.

Особливого колориту додали дві підводи, запряжені вбраними у стрічки та квіти кіньми. Це на ярмарок прибули мужні козаки та чарівні козачки — члени братств імені Степана Олійника та імені Петра Сагайдачного — у вишиванках, віночках, хустках.

І одразу ярмарок ожив: залунали українські пісні, танцюристи вибивали гопака, звучали гуморески Степана Олійника. Розпочалася жвава торгівля.

Невдовзі колоритна козацька ватага троїчан на возах подалася на правий берег Тилігулу, в сусіднє село Маловасилівку, на зустріч з юними козачатами організації «Січ» Великовасилівської школи. Очолили делегацію директорка ліцею Яна Матеранська й хранителька козацьких традицій, заступниця директора Тетяна Жердецька.

Вручивши коровай старості Аллі Колонтай, гості долучилися до святкування – подарували сусідам невеличкий концерт з танцювальною композицією «Стежечка на базар», піснями та жартами.

30 тисяч гривень, зібраних на ярмарку, адресовані 34-річному земляку Роману Ратушняку, який з початку війни воював артилеристом у складі 15-ї бригади «Кара-Даг» Нацгвардії України. На початку осені захисник отримав важке поранення на Донецькому напрямку, а зараз лікується у Вінницькому реабілітаційному центрі.

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