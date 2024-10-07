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Вышиванки, гопак и подводы с лошадьми: как тилигульские казаки помогают ВСУ

Вышиванки, гопак и подводы с лошадьми: как тилигульские казаки помогают ВСУ

В течение последнего десятилетия дважды в год школьное казацкое сообщество — Волохонская паланка имени гетмана Богдана Хмельницкого — устраивает благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ. Вырученные средства обычно передают в госпитали на нужды раненых бойцов.

Нынешняя ярмарка, приуроченная к Дню защитников и защитниц Украины и ко Дню украинского казачества, многолюдно прошла на школьной площади. Многочисленные казацкие братства продавали домашнюю выпечку, декоративно-прикладные изделия, дары садов и огородов.

Особого колорита добавили две подводы, запряженные наряженными в ленты и цветы лошадьми. Это на ярмарку прибыли мужественные казаки и очаровательные казачки — члены братств имени Степана Олейника и имени Петра Сагайдачного — в вышиванках, веночках, платках.

Ярмарку проводят юные троичане
Диктор лицея Яна Матеранская
Великовасильевские вкусности

И сразу ярмарка ожила: зазвучали украинские песни, танцоры выбивали гопака, звучали юморески Степана Олейника. Началась оживленная торговля.

Вскоре колоритная казацкая ватага троичан на телегах отправилась на правый берег Тилигула, в соседнее село Маловасильевка, на встречу с юными казаками организации «Сечь» Великовасильевской школы. Возглавили делегацию директор лицея Яна Матеранская и хранительница казацких традиций, заместитель директора Татьяна Жердецкая.

Вручив каравай старосте Алле Колонтай, гости присоединились к празднованию — подарили соседям небольшой концерт с танцевальной композицией «Тропинка на базар», песнями и шутками.

Защитник Р. Ратушняк

30 тысяч гривен, собранных на ярмарке, адресованы 34-летнему земляку Роману Ратушняку, который с начала войны воевал артиллеристом в составе 15-й бригады «Кара-Даг» Нацгвардии Украины. В начале осени защитник получил тяжелое ранение на Донецком направлении, а сейчас лечится в Винницком реабилитационном центре.

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