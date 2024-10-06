Страшний сон для ворога: сьогодні День територіальної оборони України

Як з’явився День територіальної оборони

Свято бійців тероборони в нашій країні нове: його встановили лише у 2020 році указом президента України Володимира Зеленського.

У вересні 2020 року чинний президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про День територіальної оборони України». Згідно з документом, це свято щорічно відзначається у першу неділю жовтня.

Головна мета цього дня – наголосити на важливій ролі територіальної оборони, яка забезпечує обороноздатність та територіальну цілісність України.

Військові підрозділи сил ТрО були створені для захисту від ворогів певних територій країни. З 1 січня 2022 року сили територіальної оборони почали функціонувати як окремий рід військ ЗСУ.

Бійці ТрО займаються охороною критично важливих об’єктів інфраструктури, беруть участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами та захищають мирне населення від ворога.

Територіальна оборона України у дні війни

З початку повномасштабної війни, розв’язаної країною-терористкою росією у лютому 2022 року, переоцінити внесок територіальної оборони на захист України складно.

З перших днів війни бійці тероборони стали на захист нашої країни. З 24 лютого до лав ТрО вступило багато цивільних, які хотіли захищати Україну зі зброєю в руках.

Саме бійці ТрО часто першими зустрічали ворога, тримали оборону міст, селищ та сіл, створювали блокпости та чергували на них вдень та вночі. І багато в чому завдяки силам ТрО, ворог був зупинений. За словами екс-головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, українська ТрО – це страшний сон для ворога.

«Пишаємося кожним, хто справді стійкий!»

І сьогодні президент Володимир Зеленський привітав воїнів ТрО з їхнім Днем.

«Сьогодні День територіальної оборони, воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей. З перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні», – йдеться у повідомленні глави держави, опублікованому в Telegram.

Зеленський також відзначив захисників півночі, зокрема, Києва, Чернігова та Сум, захисників Харкова, воїнів Донецької та Луганської областей та півдня України.

«Пишаємося кожним, хто справді стійкий! Дякуємо кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. І шануємо памʼять усіх полеглих у боях заради України!» – написав президент.

Привітаємо і ми наших тероборонівців, адже вони однозначно на це заслуговують. І побажаємо їм вірно і гордо стояти на сторожі спокою та блага країни, сміливо та легко відбивати всі натиски з боку супротивника, а також міцного здоров’я та швидкої нашої Перемоги!

Нагадаємо, що в цей день ми також вітаємо з професійним святом усіх вчителів– тих, хто присвятив своє життя навчальній та виховній діяльності та від кого залежить майбутнє молодого покоління.