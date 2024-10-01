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Одеса вшановує захисників і захисниць України

Одеса вшановує захисників і захисниць України

Сьогодні, 1 жовтня, українці відзначають День захисників і захисниць України. Цього дня ми віддаємо данину поваги незламності духу захисників і захисниць, які виборювали й обстоювали незалежність України в минулому, а також мужності та героїзму українських воїнів, ветеранів, добровольців, які нині боронять нашу державу від окупантів.

День захисників і захисниць України було засновано 14 жовтня 2014 року указом президента як День захисника України. 2021 року його перейменували, щоб вшановувати як чоловіків, так і жінок, які захищають країну.

Раніше День захисників і захисниць України відзначали 14 жовтня – оскільки, згідно з юліанським календарем, цього дня святкували Покрову Пресвятої Богородиці. В українській традиції він тісно пов’язаний з ідеєю захисту від ворогів: українські козаки вважали Богородицю своєю заступницею, а свято – найважливішим у релігійному календарі.

Минулого року дата змінилася через перехід Православної церкви та Української греко-католицької на новоюліанський календар.

Сьогодні Одеса дякує кожному, хто захищає нашу незалежність, і згадує тих, хто віддав життя за Україну.

О 9:00 Одеса долучилася до всеукраїнської акції подяки та поваги нашим захисникам і захисницям: на хвилину місто зупинилося, щоб мовчанням вшанувати подвиг героїв, які загинули, захищаючи свободу, незалежність і суверенітет нашої країни.

До Меморіалу борцям за Україну в Одесі поклали квіти.

меморіал

У церемонії вшанування пам’яті взяли участь керівництво міста та області, представники всіх родів військ Збройних Сил України, силових і правоохоронних структур, ветерани та сім’ї загиблих захисників і захисниць.

меморіал

«Сьогодні як ніколи важливо бути поруч з армією та нашими захисниками і захисницями. Бути єдиними та сильними. Працювати, щоб мир і спокій якомога швидше повернулися на нашу землю!

Нехай Господь благословить усіх, хто сьогодні бореться за щасливе і вільне майбутнє для України!

Цього дня ми віддаємо данину поваги незламності духу захисників і захисниць, які здобували й обстоювали незалежність України в минулому, а також мужності й героїзму українських воїнів, ветеранів, добровольців, які зараз захищають територіальну цілісність нашої держави», – привітав мер Одеси Геннадій Труханов.

 

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