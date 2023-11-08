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Отсрочка от мобилизации: когда ее могут аннулировать?

Отсрочка от мобилизации: когда ее могут аннулировать?

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время некоторым категориям граждан положена отсрочка от мобилизации. Рассказываем, в каких случаях возможна отмена этой отсрочки, согласно законодательству.

Согласно Порядку бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения отсрочка подлежит аннулированию в случае:

  1. истечения срока ее действия;
  2. завершения предприятием, учреждением либо организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;
  3. завершения предприятием производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил и других военных формирований;
  4. лишения предприятия статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  5. ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;
  6. увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

Напомним, ранее в Украине заработал электронный реестр «Оберіг», содержащий информацию о военнообязанных, призывниках, резервистах и военнослужащих. Теперь у каждого военнообязанного появится электронный кабинет, электронный военный билет и электронная учетная книжка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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