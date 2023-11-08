Отсрочка от мобилизации: когда ее могут аннулировать?

Какие льготы положены детям военных в Украине В Украине дети военнослужащих и участников боевых действий могут рассчитывать на некоторые льготы. Как гласит Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», они базируются на правах ребенка об образовании, отдыхе и получении медицинской помощи. Какие же это льготы? ПОДРОБНЕЕ

Четвероногие друзья одесских терробороновцев стали лучшими в Украине: подробности Кинологи из 126 отдельной бригады территориальной обороны г. Одессы вместе со своими четырехлапыми верными друзьями стали лучшими среди служебных собак – им нет равных в поиске взрывчатых веществ. ПОДРОБНЕЕ

Военнообязанным мужчинам могут разрешить выезжать из Украины: какие условия Более полутора лет военнообязанные украинские мужчины не могут уехать за пределы Украины. Нардепы предлагают выпускать всех, но за деньги – гарантированная сумма и ежемесячные взносы. ПОДРОБНЕЕ