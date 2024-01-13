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Відключення світла за несплату: коли почнеться і кого торкнеться

Відключення світла за несплату: коли почнеться і кого торкнеться

Ми вже розповідали, що в Україні дозволили відключати електроенергію за несплату житлово-комунальних послуг. Тепер стало відомо, коли планується початок таких відключень.

Як заявив напередодні в ефірі Національного телемарафону директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, початок відключень світла за борги планують на кінець січня, орієнтовно з 29-го числа.

За словами голови Yasno, компанія сповіщає споживачів про борг і необхідність його сплати всіма способами – від розсилки повідомлень до телефонних дзвінків.

Але першою стадією вважається офіційне попередження, яке розсилатимуть боржникам за 10 днів до передбачуваного відключення.

«У людини є час, а за 5 днів ще Мережі надсилають свій лист-попередження і у людини є ось цих 10 днів для того, щоб вийти із ситуації та заплатити борг»,

– розповів Сергій Коваленко.

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При цьому він наголосив, що відбувається рейтингування боржників від найвищого за сумою боргу, а другий критерій – «глибина боргу», тобто тривалість періоду несплати за електроенергію.

Також директор компанії Yasno підтвердив, що відключення почнуть із тих, хто має найбільшу заборгованість та найдовше не платить. І якщо після попередження за 10 днів борг не сплачено, відбувається відключення.

Водночас, боржники, які не мають можливості сплати, можуть звернутися для укладення договору-розстрочки, який передбачає встановлення графіка погашення боргу для конкретної людини.

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У разі відключення світла для відновлення електропостачання потрібно сплатити борг, а також розрахуватися за підключення. У такому разі абонент буде підключено протягом 5 днів.

Нагадаємо, за минулий рік послуги ЖКГ в Україні суттєво подорожчали.

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