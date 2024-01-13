Новости Одессы и Одесской области

Отключение света за неуплату: когда начнется и кого коснется

Отключение света за неуплату: когда начнется и кого коснется

Мы уже рассказывали о том, что в Украине разрешили отключать электроэнергию за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь же стало известно, когда планируется начало таких отключений.

Как заявил накануне в эфире Национального телемарафона директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, начало отключений света за долги планируют на конец января, ориентировочно с 29-го числа.

По словам главы Yasno, компания оповещает потребителей о долге и о необходимости его уплаты всеми способами – от рассылки сообщений до телефонных звонков.

Но первой стадией считается официальное предупреждение, которое будут рассылать должникам за 10 дней до предполагаемого отключения.

«У человека есть время, а за 5 дней еще Сети присылают свое письмо-предупреждение и у человека есть вот этих 10 дней для того, чтобы выйти из ситуации и заплатить долг»,

– рассказал Сергей Коваленко.

Читайте также: Кому упростили назначение льгот на коммуналку

При этом он подчеркнул, что происходит рейтингование должников от наивысшего по сумме долга, а второй критерий – это «глубина долга», то есть продолжительность периода неуплаты за электроэнергию.

Также директор компании Yasno подтвердил, что отключения начнут с тех, кто имеет наибольшую задолженность и дольше всего не платит. И если после предупреждения через 10 дней долг не уплачен, происходит отключение.

В то же время должники, которые не имеют возможности уплаты, могут обратиться для заключения договора-рассрочки, который предусматривает установление графика погашения долга для конкретного человека.

Еще по теме: Кто сможет платить за коммуналку в 4 раза меньше?

В случае отключения света, для восстановления электроснабжения нужно оплатить долг, а также рассчитаться за подключение. В таком случае абонент будет подключен в течение 5 дней.

Напомним, за прошедший год услуги ЖКХ в Украине существенно подорожали.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить