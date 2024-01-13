Отключение света за неуплату: когда начнется и кого коснется

Как заявил накануне в эфире Национального телемарафона директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, начало отключений света за долги планируют на конец января, ориентировочно с 29-го числа.

По словам главы Yasno, компания оповещает потребителей о долге и о необходимости его уплаты всеми способами – от рассылки сообщений до телефонных звонков.

Но первой стадией считается официальное предупреждение, которое будут рассылать должникам за 10 дней до предполагаемого отключения.

«У человека есть время, а за 5 дней еще Сети присылают свое письмо-предупреждение и у человека есть вот этих 10 дней для того, чтобы выйти из ситуации и заплатить долг»,

– рассказал Сергей Коваленко.

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При этом он подчеркнул, что происходит рейтингование должников от наивысшего по сумме долга, а второй критерий – это «глубина долга», то есть продолжительность периода неуплаты за электроэнергию.

Также директор компании Yasno подтвердил, что отключения начнут с тех, кто имеет наибольшую задолженность и дольше всего не платит. И если после предупреждения через 10 дней долг не уплачен, происходит отключение.

В то же время должники, которые не имеют возможности уплаты, могут обратиться для заключения договора-рассрочки, который предусматривает установление графика погашения долга для конкретного человека.

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В случае отключения света, для восстановления электроснабжения нужно оплатить долг, а также рассчитаться за подключение. В таком случае абонент будет подключен в течение 5 дней.

Напомним, за прошедший год услуги ЖКХ в Украине существенно подорожали.