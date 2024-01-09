В Україні дозволили відключати та штрафувати боржників за комуналку: кого це торкнеться

Про це йдеться у постанові уряду від 29 грудня 2023 року №1405.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості з житлово-комунальних послуг у судовому порядку та відключення від комунальних послуг.

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Проте мораторій на відключення світла та інших комунальних послуг продовжує діяти на теренах, на яких ведуться бойові дії. Крім того, на тимчасово окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку до дати завершення тимчасової окупації.

Нагадаємо, мораторій було запроваджено 5 березня 2022 року.

Скасований мораторій передбачав таке:

Нарахування та стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань та відсотків річних на заборгованості, що виникли через несвоєчасну або неповну оплату житлово-комунальних послуг населенням.

Призупинення або припинення надання житлово-комунальних послуг за недоплати або часткової оплати ними.

Також у період військових дій діяв мораторій на підвищення тарифів на газ та постачання тепла для населення.

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