В Україні дозволили відключати та штрафувати боржників за комуналку: кого це торкнеться

Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення комунальних послуг та нарахування пені за борги, який діяв із початку війни. Винятком є території, у яких ведуться бойові дії.
Про це йдеться у постанові уряду від 29 грудня 2023 року №1405.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості з житлово-комунальних послуг у судовому порядку та відключення від комунальних послуг.
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Проте мораторій на відключення світла та інших комунальних послуг продовжує діяти на теренах, на яких ведуться бойові дії. Крім того, на тимчасово окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку до дати завершення тимчасової окупації.
Нагадаємо, мораторій було запроваджено 5 березня 2022 року.
Скасований мораторій передбачав таке:
- Нарахування та стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань та відсотків річних на заборгованості, що виникли через несвоєчасну або неповну оплату житлово-комунальних послуг населенням.
- Призупинення або припинення надання житлово-комунальних послуг за недоплати або часткової оплати ними.
- Також у період військових дій діяв мораторій на підвищення тарифів на газ та постачання тепла для населення.
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