Кому спростили призначення пільг на комуналку

Раніше ветерани війни, які беруть участь у військових діях та перебувають на передовій, стикалися з проблемою неможливості оформлення пільг на комуналку, оскільки не мали змоги звернутися за їх призначенням особисто. Отже, ветерани та члени їхніх сімей не мали можливості скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою.

Новий порядок спрощує процедуру внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги та призначення Пенсійним фондом України пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Що змінилося?

якщо людина не може особисто подати заяву на призначення пільг, це зможе зробити один із членів її сім’ї;

замість двох окремих заяв, які зараз потрібні, можна буде подавати одну спрощену: як про взяття на облік як пільговика, так і про надання пільг. Таку заяву можна буде подати не лише у паперовій формі, а й у електронній, зокрема, через портал «Дія»;

обсяг інформації, необхідної для призначення пільг, зменшиться завдяки електронному обміну інформацією між Міністерством соцполітики та Пенсійним фондом.

Новий порядок запрацює через 4 місяці – з травня 2024 року, після технічних доопрацювань.

Стаття на тему: Комуналка, медицина, проїзд та податки: які пільги та виплати доступні учасникам бойових дій.