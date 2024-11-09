Великий секрет дешевих цигарок з одеського Привозу

Цигарки, цигарки…

Цигарки, цигарки… цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки, цигарки…

Підрахували, читачі, скільки разів я написав слово «цигарки»? Допоможу: 17 разів. Тим, хто вже поставив мені діагноз – «шиза», скажу, що це не так. Просто саме стільки разів – 17 – я рівно за 1 годину (спеціально засік час) почув пропозицію купити «ліві», тобто безакцизні цигарки, походжаючи по найбільшому базару Одеси.

Для чистоти експерименту (а це був саме експеримент), я не проходив одні й ті самі ряди, тобто пропозиції лунали від різних торгашів. Для чого я стільки разів повторив це слово? А колись це спрацювало, і хочеться, щоб ще разок такий аномальний повтор приніс користь.

Адвокат Плевако

Коли – коли? Справа була ще наприкінці 19-го століття. Жив-був тоді в росії знаменитий адвокат Федір Плевако. Чудовий захисник, його промови на судові засідання люди ходили слухати просто для задоволення.

І от довелося йому якось захищати селянина горбатого, який сусіда зарубав. Не по-п’яні зарубав: той багато років щодня дражнив горбатого, обзивав, принижував. І от одного чудового дня терпіння скінчилося, і горбатий «тюкнув» сусіда сокирою по черепу.

Світило йому років 10 каторги від суду присяжних. І от Плевако почав свою промову зі звернення: «Панове присяжні засідателі!» Ті приготувалися слухати. Він повторив: «Панове присяжні засідателі!» Ті продемонстрували цілковиту увагу. Він повторив: «Панове присяжні засідателі!» Ті перезирнулися.

Він повторив цю фразу ще раз. І ще. І ще. І ще… Через три хвилини таких безперервних повторів панове присяжні засідателі вже стомилися роздратовано перезиратися і зажадали від поліцейського або вивести із зали остаточно збожеволілого адвоката, або викликати карету швидкої допомоги зі спеціалістом з психічних розладів.

Тоді Федір Плевако, сховавши годинник у жилетну кишеню, сказав: «Панове присяжні засідателі! Я всього лише протягом трьох хвилин шанобливо називав вас вашим високим почесним званням, але це довело вас до білого розжарення. То як же можна не зрозуміти причину гніву мого підзахисного, якого сусід багато років дражнив, принижував, ображав?!»

Підсумок? Панове присяжні засідателі одноголосно винесли вердикт: звільнити підзахисного адвоката Плевако в залі суду!

Скільки грошей ховається у тіні

А тепер про те, в розрахунку на кого я 17 разів повторив гучно до непристойності звучащий на базарі заклик купити «ліві» цигарки, тобто фактично допомогти «спіонерити» з бюджету країни, що стікає кров’ю, величезні гроші.

Нехай почує хоча б Данило Гетманцев – голова парламентського комітету з питань фінансів і податкової політики. 18 вересня на сайті «Обозреватель» вийшло наскільки змістовне, настільки й шокуюче інтерв’ю з ним під назвою «Україна може збільшити держбюджет на сотні мільярдів гривень без підвищення податків: Гетманцев про перспективи детінізації».

Отже, мова йде про детінізацію української економіки. Це могло б принести до бюджету додатково щорічно близько 500 МІЛЬЯРДІВ(!) гривень, що, наприклад, могло б повністю покрити наш дефіцит оборонного бюджету-2024.

За рівнем тінізації економіки Україна серед світових лідерів: цілі галузі не платять податки, навіть великі компанії приховують свій реальний прибуток. І помиляється той, хто вважає, що «тіньовий спрут» розвинувся саме в роки війни.

За оцінками Мінекономіки, до війни рівень тіньової економіки у нас досяг 32%. А за уточненням Гетманцева, цифра доходила до 50%. З його слів, складність з виявленням точного відсотка – в тому, що державі завжди було зручніше бачити занижені показники. А у війну «тінь» взагалі працює як буфер проти кризових явищ.

Що ж, на прикладі тих же безакцизних цигарок це легко пояснити. Курево подорожчало до європейських цін, що не по гаманцях більшості наших затятих курців. З життя ж анекдот: «Тату, знову подорожчали твої цигарки. Тепер ти будеш менше курити? – Ні, доцю, тепер ти будеш менше їсти».

Дешеві цигарки дорого обходяться країні

Криза? Масові невдоволення? Не виключено. Я прекрасно пам’ятаю, як у жахливі 90-ті у нас у Херсоні на базарі «бички» продавали півлітровими банками. Ходити і збирати не кожен зважиться, а так недопалків купив, випотрошив і крути собі «козячі ніжки» – самокрутки з газети.

Але зараз не 90-ті, і зовсім не «раптом» на базарі з’являються гучніші за Кобзона тітки: цигарки, цигарки недорого! Поліцейський такій тітці не страшний, з ним у неї стосунки, як у тому одеському анекдоті: ти мене так хочеш, як я тебе боюсь. Він же представник держави, а державі нашій ще зараз для повного щастя не вистачало «тютюнового бунту». Ну або «лікеро-горілчаного», адже і в цій галузі точно така ж «картина олією».

І адже справді, і цигарки без акцизу, і «вогненна вода» коштують набагато дешевше, ніж обкладені податком. Стояв я, спостерігав – люди на базарі і по кілька блоків купують. А ночами нервово курять у підвалах під час повітряної тривоги і матюкають орків, відбитися від яких самі ж і заважають співучастю в крадіжці.

Якщо детальніше про «цигарки, цигарки, цигарки», то, запевнив Гетманцев, до транснаціональних компаній на території України податкових претензій немає. Зате вітчизняні виробники курева традиційно грішать продажем безакцизних виробів. Правоохоронці та фіскали роками «не помічали» їхні ґешефти. І от з травня цього року нарешті ця протиправна діяльність була припинена. Молодці! – похвалив нардеп податківців та БЕПівців.

По великому рахунку, те інтерв’ю нардепа Гетманцева можна оцінити як обнадійливе. На класичне питання «Що робити?» він видав цілий план: осучаснювати законодавство, закриваючи «дірки», які використовують тіньовики, послабити податковий тиск на легальний бізнес, підвищувати добропорядність держапарату, посилювати органи, які повинні протидіяти тіньовій економіці.

Хоча при цьому підкреслив, що кожен з цих кроків, спрямованих на боротьбу з «тінню», викликає реальний опір з боку могутніх і не бідних тіньовиків. Але ми, мовляв, не першовідкривачі на цьому тернистому шляху, є приклади Румунії та Болгарії, яким 16 років знадобилося, щоб за спеціальною процедурою пройти цей шлях уже після отримання членства в Євросоюзі.

Тінь перемагає

Вже не знаю, що буде через 16 років, але через всього півтора місяця після першого на Інтерфаксі вийшло друге інтерв’ю Гетманцева – цілковитий мінор: «Тютюнові виробники при потуранні правоохоронців відновили нелегальну роботу після 3-місячної паузи». Як кажуть у нашій країні «Плив, плив, а на березі всрався».

«На жаль, реалізувався найгірший сценарій: злочинна діяльність виробників на заході країни відновилася після 3-місячного простою. Правоохоронна система не втрималася під тиском злочинців», – написав він у телеграм-каналі. І пояснив, що так звані вітчизняні товаровиробники при проведенні обшуків на виробничих потужностях не дали провести експертизи обладнання на предмет можливості виготовлення на ньому безакцизної продукції.

Хтось не дав, а хтось не наполіг? «Ти мене так хочеш, як я тебе боюсь» – як в кінці цього шахрайського ланцюжка, так і, зрозуміло, на початку.

«Тепер усе залежить від того, як суспільство і здорова частина держави відреагують на рецидив», – резюмував Гетманцев. Що ж, як частина суспільства і здорова, хай і маленька, частина держави, автор цих рядків пропонує ось як відреагувати на рецидив.

Слід згадати 100-річної давнини термін «вища міра соціального захисту».

А що, хіба «суспільство і здорова частина держави» не заслуговує на захист від ворогів!? Від зовнішнього ворога країну мужньо захищають ЗСУ. А країна просто зобов’язана захистити їх від підлих ударів у спину, що завдаються покидьками, які грабують бюджет – і, зокрема, від власників тютюнових фабрик до базарних торговок цигарками і силовиків, які не помічають все це. І карати їх усіх потрібно по найвищій мірі!

Це фото автор зробив 26 жовтня на знаменитій одеській барахолці поблизу Староконного ринку. На цих цигарках назви немає, одна така «пачка» коштує 50 грн. Якщо вірити продавцю, це Прилуки. Є таке місто в Чернігівській області, там тютюнова фабрика.

На легально продаваних у нас цигарках на пачці окрім акцизної марки є і наклейка «Куріння вбиває». Це вірно, але злодійський тютюновий бізнес у таких, як у нас, масштабах вбиває набагато швидше. Він косить людей не так нікотином, як свинцем.

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