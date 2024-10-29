Чи потрібно продовжувати фінансування партій в Україні під час війни?

Партії витрачають гроші не за призначенням

Чомусь не сумніваюся в тому, що у переважної більшості читаючих ці рядки співгромадян абсолютно однаковий хід думок у нижчеописаній ситуації. Цей прокурор «вимутил» собі мільйон бюджетних гривень, звично використовуючи корупційні методи? А скільки ж це в перерахунку вкрадено у наших фронтовиків дронів-камікадзе? Ця коза з парламентським значком недоплатила в держбюджет 10 мільйонів податку, приховала, стерво? А скільки ж це на «передок» могло надійти і не надійшло 155-мм снарядів?

І про нашу Верховну Раду. Сайт «Обозреватель» повідомив, що касаційний адмінсуд (складова частина Верховного суду) нещодавно підтвердив правомірність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про припинення державного фінансування політичної партії «Голос». Причина – порушення в звітах партії за III-IV квартали 2020 року. Про виявлення ряду серйозних порушень у «Голоса» в НАЗК повідомили влітку 2024 року.

Порушення знайшли в звітах партії про майно, доходи та фінансові зобов’язання. У двох квартальних звітах за 2020 рік партія «Голос» внесла в звіт недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це стало підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.

Звідки ця сума? Її джерела прості, як бачок від унітазу. Оформили «договірняк» з якоюсь фірмою на надання якихось там послуг. Два рази по мільйону перерахували, а послугами ніякими, з’ясувало слідство, і не пахло. Потім ще двом фізособам якимось купу грошей перевели «за красиві очі».

До речі, до кінця 2024 року партія мала отримати понад 57 млн грн. Це сума за два квартали. А скільки ж це місячних окладів бійців «на нулі»? Якщо по 100 тисяч, то це 570 осіб, а це кілька рот. Ось і виходить: кілька ротів проти кількох рот (у фракції «Голос» всього-навсього 20 нардепів).

Не хочу, щоб хтось подумав, що я спеціально «спустив Полкана» саме на «Голос»: він неприємний мені рівно в тій же мірі, що й інші наші партії – всі без винятку. До речі, зазначу, що НАЗК у 2020 році через виявлені порушення в звітах зупиняло фінансування «Батьківщини» і «Голоса», а в 2021 році – «Слуги Народу». Після усунення цими партіями порушень НАЗК відновило їх фінансування, в тому числі і «Голоса». А ось дані з сайту «е правда».

Скільки бюджетних грошей йде партіям

17 січня 2024 року НАПК у повній відповідності з законом здійснило щоквартальний переказ чотирьом політичним партіям, представленим у парламенті, коштів на фінансування статутної діяльності. Найбільшу суму отримала партія «Слуга народу» – 122,57 млн грн. Далі: «Європейська солідарність» – всього 35,38 млн грн (двома платежами); «Батьківщина» – 23,25 млн грн; і «Голос» – всього 28,91 млн грн (двома платежами). Таким чином, загальна сума коштів платників податків, які направили на фінансування партій, склала 210 млн грн.

Зазначимо, що згадані суми – лише чверть від того, скільки отримають партії протягом року. Справа в тому, що платежі на фінансування їх діяльності здійснюються щоквартально. Загалом, як свідчать відкриті дані, після початку повномасштабної війни станом на кінець січня 2024 року НАПК перерахувало політичним партіям 1 мільярд 369,57 млн грн. Найбільше отримала «Слуга народу» – 883,61 млн грн, «Європейська солідарність» – 289,44 млн грн, «Батьківщина» – 167,61 млн грн, «Голос» – 28,91 млн грн.

Не забуваємо, що «підгодовували» ми, платники податків, і «п’яту колону» – політичну партію 9-го скликання – «ОПЗЖ», яка востаннє отримувала фінансування від держави 21 січня 2022 року. Тоді НАПК перерахувало проросійській партії 33,2 млн грн. Влітку того ж року ОПЗЖ благополучно заборонили.

Коротше кажучи, це якась дикість: хтось відриває сотню гривень від аптеки і базару, щоб задонатити на дрон, а у когось «зряплата» парламентська до півсотні тисяч дотягує. Підкреслюю: ЗРЯплата! Ладно б, лад у країні був. А то вже стільки років – як павуки в банці. Хтось розуміє, що у наших партій спільного з народом, який їм довірився!? Я – ні! Якщо їх щось і об’єднує, так це тільки наші гроші. І це під час війни…

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