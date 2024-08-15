В Одесі та області нашестя отруйних павуків: яких саме та як себе від них убезпечити

Спекотне літо створило чудові умови для розмноження павуків, зокрема отруйних, – каракуртів, тарантулів, жовтосумих павуків. Ця обставина, а також те, що чоловік у Болграді після укусу павука опинився в лікарні, зумовлює необхідність більш серйозного ставлення до ситуації.
Як зробити відпочинок на природі та роботу на присадибній ділянці безпечними?
Прогулянки у парках, відпочинок у зелених прибережних зонах дарують чудові миттєвості прохолоди серед спекотного літа. Але вони стають сьогодні потенційно небезпечними. Тому, обираючи місце для відпочинку, потрібно звернути увагу на відсутність каміння, острівців трави, тріщин у землі та нір, у яких можуть мешкати павуки. Йти на прогулянку краще у кросівках, щоб захистити ноги, і краще не заходити до хащів.
Уважніше треба ставитись також до роботи у саду чи на городі. Рукавички – незамінний атрибут, особливо на городі. Як і закрите взуття.
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Їх треба знати за описом
Каракурт – один із найотруйніших павуків. Це чорні павуки з круглим тілом, розміри яких можуть досягати двох сантиметрів. Самці мають характерний малюнок із червоних плям, оточених білим.
Цей вид мешкає на узбережжях, у низинах, біля бур’янів і трави, на городі (якщо після поливу утворилося вологе середовище).
Укус каракурта болісний. Зазвичай людина відчуває дію отрути за 15-30 хвилин, протягом першої години біль віддає в кінцівки або живіт. Може з’явитися пітливість, нудота, підвищена температура, утруднене дихання, біль у м’язах, головний біль та судоми.
Тарантул – найбільший павук в українській фауні, який може зустрітися людині у полі, на городі, пасовищі, узбіччі дороги. Вони риють у землі нірки, іноді до метра глибиною, які вистилають павутиною.
Як і інші павуки, тарантули не нападають першими. Укус тарантула можна порівняти з укусом бджоли. Він не є смертельно небезпечним для людини, але може загрожувати досить сильною алергічною реакцією.
Жовтосумий павук має жовте тіло та чорні хеліцери. Він не плете сіток і живе у траві.
Кожного літа медики стикаються з двома-трьома випадками укусів цього павука. Хоч його й не вважають небезпечним для людини, але його укус може викликати алергічну реакцію.
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Чого не можна робити, якщо вас укусив павук?
- Спроби зробити в місці укусу одним з цих павуків надріз, щоб посилити кровтечу або щоб відсисати отруту, не мають сенсу та небезпечні – отрута швидше пошириться і ще більше ускладнить стан постраждалого.
- Не можна накладати джгут.
- Не можна годувати постраждалого та давати йому алкогольні напої задля зменшення болю.
Що робити, якщо вас укусив павук?
- Запам’ятати або сфотографувати павука.
- Обробити рану дезінфікуючим засобом або мильною водою.
- Забинтувати рану та накласти холодний компрес.
- Накласти пов’язку трохи вище місця ураження.
- Дати постраждалому випити багато води, знеболювальний та протиалергічний препарати.
У МОЗ наголосили, що у разі укусу павука важливо звернутися до найближчого медичного закладу. Лікар огляне місце укусу та надасть рекомендації щодо подальшого нагляду чи лікування, враховуючи стан здоров’я постраждалого.
У випадку алергічної реакції на укус (наскільки сильною вона буде, залежить від індивідуальних особливостей постраждалого) та погіршення самопочуття, пацієнта можуть направити до стаціонару для подальшого лікування.