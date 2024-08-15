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В Одесі та області нашестя отруйних павуків: яких саме та як себе від них убезпечити

В Одесі та області нашестя отруйних павуків: яких саме та як себе від них убезпечити

Спекотне літо створило чудові умови для розмноження павуків, зокрема отруйних, – каракуртів, тарантулів, жовтосумих павуків. Ця обставина, а також те, що чоловік у Болграді після укусу павука опинився в лікарні, зумовлює необхідність більш серйозного ставлення до ситуації.

Як зробити відпочинок на природі та роботу на присадибній ділянці безпечними?

Прогулянки у парках, відпочинок у зелених прибережних зонах дарують чудові миттєвості прохолоди серед спекотного літа. Але вони стають сьогодні потенційно небезпечними. Тому, обираючи місце для відпочинку, потрібно звернути увагу на відсутність каміння, острівців трави, тріщин у землі та нір, у яких можуть мешкати павуки. Йти на прогулянку краще у кросівках, щоб захистити ноги, і краще не заходити до хащів.

Уважніше треба ставитись також до роботи у саду чи на городі. Рукавички – незамінний атрибут, особливо на городі. Як і закрите взуття.

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Їх треба знати за описом

Так виглядають отруйні павуки

Каракурт – один із найотруйніших павуків. Це чорні павуки з круглим тілом, розміри яких можуть досягати двох сантиметрів. Самці мають характерний малюнок із червоних плям, оточених білим.

Цей вид мешкає на узбережжях, у низинах, біля бур’янів і трави, на городі (якщо після поливу утворилося вологе середовище).

Укус каракурта болісний. Зазвичай людина відчуває дію отрути за 15-30 хвилин, протягом першої години біль віддає в кінцівки або живіт. Може з’явитися пітливість, нудота, підвищена температура, утруднене дихання, біль у м’язах, головний біль та судоми.

Тарантул – найбільший павук в українській фауні, який може зустрітися людині у полі, на городі, пасовищі, узбіччі дороги. Вони риють у землі нірки, іноді до метра глибиною, які вистилають павутиною.

Нора тарантула

Нора тарантула

Як і інші павуки, тарантули не нападають першими. Укус тарантула можна порівняти з укусом бджоли. Він не є смертельно небезпечним для людини, але може загрожувати досить сильною алергічною реакцією.

Жовтосумий павук має жовте тіло та чорні хеліцери. Він не плете сіток і живе у траві.

Кожного літа медики стикаються з двома-трьома випадками укусів цього павука. Хоч його й не вважають небезпечним для людини, але його укус може викликати алергічну реакцію.

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Чого не можна робити, якщо вас укусив павук?

Рекомендации МОЗ

  • Спроби зробити в місці укусу одним з цих павуків надріз, щоб посилити кровтечу або щоб відсисати отруту, не мають сенсу та небезпечні – отрута швидше пошириться і ще більше ускладнить стан постраждалого.
  • Не можна накладати джгут.
  • Не можна годувати постраждалого та давати йому алкогольні напої задля зменшення болю.

Що робити, якщо вас укусив павук?

  • Запам’ятати або сфотографувати павука.
  • Обробити рану дезінфікуючим засобом або мильною водою.
  • Забинтувати рану та накласти холодний компрес.
  • Накласти пов’язку трохи вище місця ураження.
  • Дати постраждалому випити багато води, знеболювальний та протиалергічний препарати.

У МОЗ наголосили, що у разі укусу павука важливо звернутися до найближчого медичного закладу. Лікар огляне місце укусу та надасть рекомендації щодо подальшого нагляду чи лікування, враховуючи стан здоров’я постраждалого.

У випадку алергічної реакції на укус (наскільки сильною вона буде, залежить від індивідуальних особливостей постраждалого) та погіршення самопочуття, пацієнта можуть направити до стаціонару для подальшого лікування.

Світлана Іванівна Комісаренко
Світлана Комісаренко ПРОФІЛЬ
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