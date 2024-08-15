Ракетний удар по Одесі 14 серпня: що відомо про наслідки

Як повідомляють сьогодні у прес-службі одеської мерії, попередньо вибито 31 вікно у 19 квартирах. Наразі співробітники КП «ЖКС Порто-Франківський» продовжують обстеження будинків.

У мерії також нагадують: за допомогою та консультацією щодо оформлення матеріальної допомоги на заміну вибитих вікон мешканці постраждалих будинків можуть звертатися до Приморської районної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 134 та за телефоном: (048) 705-75-00, 0667369501, а також до Департаменту з благоустрою міста за адресою: вул. Коблевська, 13 або за тел. (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.

Нагадаємо, увечері середи, 14 серпня, росія атакувала Одесу балістичною ракетою. Удару було завдано по припортовій інфраструктурі.

За уточненими даними Одеської ОВА, а внаслідок вчорашнього обстрілу постраждали троє людей – одного чоловіка було госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Також було поранено ще двох жінок – їм була надана медична допомога і зараз вони продовжують лікування амбулаторно.