Укрзалізниця призначає додаткові рейси між Одесою та Києвом

Укрзалізниця призначає додаткові рейси Інтерсіті+ між Одесою та Києвом. Квитки на поїзд №761/762 уже в продажу.
Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили в компанії перевізника.
Поїзд №761/762 відправлятиметься за окремими датами зі столиці о 06:03, а з Одеси – о 14:20.
Маршрутом курсуватиме міжрегіональний двосистемний поїзд «Тарпан», який цього літа святкує рівно 10 років експлуатації та пройшов плановий ремонт.
Квитки вже в додатку Укрзалізниці.
Раніше зі Львова до Одеси запустили денний маршрут із сидячими місцями.
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