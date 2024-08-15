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Укрзалізниця призначає додаткові рейси між Одесою та Києвом

Укрзалізниця призначає додаткові рейси між Одесою та Києвом

Укрзалізниця призначає додаткові рейси Інтерсіті+ між Одесою та Києвом. Квитки на поїзд №761/762 уже в продажу.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили в компанії перевізника.

Поїзд №761/762 відправлятиметься за окремими датами зі столиці о 06:03, а з Одеси – о 14:20.

Маршрутом курсуватиме міжрегіональний двосистемний поїзд «Тарпан», який цього літа святкує рівно 10 років експлуатації та пройшов плановий ремонт.

Квитки вже в додатку Укрзалізниці.

Раніше зі Львова до Одеси запустили денний маршрут із сидячими місцями.

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