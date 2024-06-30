Роман Шухевич: як головнокомандувач УПА двічі обхитрив КДБ

Роман Шухевич: як головнокомандувач УПА двічі обхитрив КДБ

Сьогодні, 30 червня, День Народження Романа Шухевича, одного з найвідоміших діячів в історії УПА. Народився він 1907 року. З 1943 року він став головнокомандувачем УПА, але вже на той час мав значний досвід військових дій та організаційної роботи. В українському національному русі він відомий під псевдонімом Тарас Чупринка. Шухевич двічі приїжджав до Одеси на лікування, незважаючи на переслідування з боку радянських спецслужб, обидва рази уникаючи їхніх дій і залишаючи їх «з носом».

Диверсант зі стажем

Роман Шухевич народився у Львові. Він був одним із перших учнів у школі, займався спортом і мріяв переплисти Ла-Манш. Закінчив політехнічний інститут і заочно музичний.

1941 року, пройшовши військову підготовку у німецькій розвідувально-диверсійній школі, Шухевич став одним із командирів батальйону «Нахтігаль», сформованого з українців. Проте воювати за фашистів українські патріоти не збиралися — знання, здобуті у німців, вони хотіли використати для створення української армії. Тому Шухевич утік, і гітлерівці оголосили його у розшук.

Не менш азартно Шухевичем полювали і радянські спецслужби. Його оголосили у всесоюзний розшук, а фотографії розмістили у всіх орієнтуваннях.

Незважаючи на це, Шухевич примудрився пройти лікування у Лермонтовському санаторії Одеси — під носом у агентів КДБ.

Кардіограма з ризиком для свободи

Навесні 1948 року Роман Шухевич за фіктивними документами на двох учителів у супроводі підпільниці Галини Дідик прибув до Одеси на лікування.

Вони придбали курс дорогих оздоровчих процедур і протягом півтора місяця лікувалися у кардіолога Неллінгера та професора Сігала.

Шухевича також обстежили в одному із військових шпиталів Одеси, де був рідкісний апарат для зняття кардіограми. Кожен візит до лікаря був ризикованим, і поки Шухевич був на процедурах, Дідик чекала на нього під дверима з пістолетом у кишені, а сам Шухевич не розлучався з ампулою отрути.

Удвох з Дідиком вони гуляли центром Одеси, бували в музеях та театрах, фотографувалися, але ніхто на них навіть не звернув уваги. При цьому у фальшивому паспорті Шухевича була вклеєна така сама фотографія, яка фігурувала у всіх орієнтуваннях та документах КДБ.

Через рік Шухевич приїжджав на лікування до Лермонтовського санаторію ще раз, за тими ж документами. Тоді купаючись у морі, він втратив медальйон-ікону, який йому подарувала мати, і вважав це поганою прикметою. З Одеси він їхав із передчуттям швидкої смерті.

Помер Роман Шухевич 5 березня 1950 року — застрелився, коли його намагалися заарештувати.

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