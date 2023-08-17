Баниця: рецепт приготування «королеви» болгарського столу

Якщо ви знаєте, що означає слово «баниця», значить, ви куштували цю страву, а якщо вас їм пригощали, ви гостювали в якомусь із 44 болгарських сіл, компактно розташованих на півдні Одеської області.

Тут знаються на гостинності і насамперед піклуються про те, щоб гості були ситі. А щоб було смачно та ситно – треба готувати баницю. Так називається найпопулярніша і всіма улюблена болгарська страва. Щоб його приготувати, потрібно вміти місити тісто, розкочувати тонкі коржі та знати маленькі секрети, без яких страва може не вийти.

Сільських жителів я навряд чи здивую, вони все це знають та вміють. А ось міські господині можуть зараз отримати старовинний та оригінальний рецепт болгарської страви – навіть дві.

Ганна Узун – болгарка із села Чийший, яка вийшла заміж за гагауза у селі Котловина, люб’язно ними поділилася.

Як приготувати баницю

Отже, баницю роблять з витяжного тіста або тонко розкатаного. При цьому тісто для обох видів готується за одним рецептом. У невелику миску необхідно налити дві склянки теплої води, додати столову ложку солі і стільки ж свинячого жиру і поступово додаючи борошно, замісити м’яке тісто. Приборкуючи тісто і перетворюючи його на м’яку податливу масу, Ганна розповідала:

— Готувати баницю мене навчила моя бабуся. І сьогодні я вже навчила своїх п’ятьох онуків місити тісто та готувати смачну національну страву. Вони більше люблять лазню з витяжного тіста, оскільки нас у сім’ї 11 осіб, то за раз я готую не одну і навіть не дві порції «королеви» болгарського столу.

Готове тісто Ганна розділила на дві частини – порівну для кожної баниці. Насамперед приступаємо до тієї, що з витяжного тіста. Для цього з половинки тіста робимо п’ять кульок і короткою качалкою розкочуємо їх у великі коржі. Після цього кожну рясно змащуємо олією і залишаємо на п’ять хвилин.

Я спостерігала за віртуозними рухами вже не молодих рук Анни і захоплювалася їх відточеними діями. З допоміжних інструментів були тільки качалки: коротка — для витяжної баниці та довга — для тієї, яку треба розкачувати.

— Моя бабуся теж все робила руками і казала, що таким чином страва виходить смачнішою, — поділилася жінка, приступаючи до розтягування кожного коржика.

За кілька хвилин одна за одною вони перетворювалися на тоненькі, великі, прозорі коржі, в які Ганна загортала шматочки бринзи та вершкового масла. Так коржі після кулінарних маніпуляцій стали схожі на гарну троянду з тіста, яку досвідчена господиня поклала на лист і відправила в духовку.

У цей час Ганна озброїлася довгою качалкою і почала розкочувати нову порцію коржів. Розкочувати тісто виявилося складніше і довше, зате така баниця виходить вищою і щільнішою і, як результат, ситнішою.

Після того як баниці побували в духовці по 20-30 хвилин, їх потрібно вийняти та залити збитою сметаною з яйцями. І знову відправити у піч до повної готовності.

У цей момент приміщення заповнилося смачними ароматами, і думки вже були лише про неї – про лазню. А коли вона, гаряча й рум’яна, з’явилася на столі, всі думки розчинилися в повітрі. Смачна страва просто танула в роті. Отже, якщо ви ніколи не готували лазню, але у вас є бринза, час і бажання порадувати близьких, вам варто це робити! Гарантую – ви не пошкодуєте!

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