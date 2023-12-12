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Українці можуть отримати безкоштовні продуктові набори: як подати заявку

Українці можуть отримати безкоштовні продуктові набори: як подати заявку

Українцям видають гуманітарну допомогу через платформу «єДопомога» незалежно від статусу та місця проживання. Все, що потрібно – тільки подати відповідну заявку.

Щоб отримати доступ до гуманітарної допомоги, потрібно перейти на сайт «єДопомога» та натиснути на « Отримання та надання волонтерської допомоги». Далі треба вибрати «Отримати допомогу», пройти реєстрацію та залишити заявку.

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Гуманітарна допомога доступна:

  • особам, які опинилися у важких життєвих обставинах;
  • вимушеним переселенцям;
  • особам з обмеженими можливостями;
  • багатодітним сім’ям;
  • пенсіонерам з мінімальними доходами;
  • громадянам, які проживають у прифронтових населених пунктах.

Щоб ваша заявка була точно оброблена, потрібно докладно описати свої потреби та ситуацію, в якій ви перебуваєте.

Благодійники на платформі можуть вибирати додатки для надання допомоги або шляхом прямої підтримки, або надання сертифікатів, які можна використовувати для придбання предметів першої необхідності, таких як продукти харчування, засоби гігієни або ліки.

При цьому радимо запастися терпінням, тому що охочих отримати гуманітарну допомогу може бути багато.

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Джерело: На пенсії

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