Благодійний фонд приймає заявки на гуманітарну допомогу: хто може її отримати?

Допомога надається у вигляді одноразової гуманітарної підтримки, працевлаштування тощо.

Хто може отримати гуманітарну допомогу від благодійного фонду

Благодійний фонд «Бути успішним» надає допомогу жінкам віком 25-60 років, які мають статус внутрішньо переміщеної особи та перебувають зараз в Одесі чи Одеській області.

Отримати підтримку можуть:

внутрішньо переміщені особи;

особи з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

матері (батьки)-одиначки;

ті, хто має маленьких дітей віком до 8 років.

Як отримати допомогу

Для того, щоб отримати благодійну допомогу, необхідно заповнити та надіслати форму реєстрації, перейшовши за цим посиланням.

У заявці потрібно вказати своє прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону, вказати, з якої області приїхали.

Якщо будуть додаткові питання, з вами зв’яжеться фахівець фонду.

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Джерело: На пенсії, фото ілюстративне, Хвиля