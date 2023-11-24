Благодійний фонд приймає заявки на гуманітарну допомогу: хто може її отримати?

Благодійні фонди продовжують підтримувати українців, котрі опинилися у складних життєвих обставинах через війну. Так зараз реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги проводить благодійний фонд «Бути успішним». Фонд приймає заявки на отримання гуманітарки для жінок, які перебувають в Одесі та Одеській області.
Допомога надається у вигляді одноразової гуманітарної підтримки, працевлаштування тощо.
Хто може отримати гуманітарну допомогу від благодійного фонду
Благодійний фонд «Бути успішним» надає допомогу жінкам віком 25-60 років, які мають статус внутрішньо переміщеної особи та перебувають зараз в Одесі чи Одеській області.
Отримати підтримку можуть:
- внутрішньо переміщені особи;
- особи з інвалідністю;
- багатодітні сім’ї;
- матері (батьки)-одиначки;
- ті, хто має маленьких дітей віком до 8 років.
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Як отримати допомогу
Для того, щоб отримати благодійну допомогу, необхідно заповнити та надіслати форму реєстрації, перейшовши за цим посиланням.
У заявці потрібно вказати своє прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону, вказати, з якої області приїхали.
Якщо будуть додаткові питання, з вами зв’яжеться фахівець фонду.
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Джерело: На пенсії, фото ілюстративне, Хвиля