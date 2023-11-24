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Благодійний фонд приймає заявки на гуманітарну допомогу: хто може її отримати?

Благодійний фонд приймає заявки на гуманітарну допомогу: хто може її отримати?

Благодійні фонди продовжують підтримувати українців, котрі опинилися у складних життєвих обставинах через війну. Так зараз реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги проводить благодійний фонд «Бути успішним». Фонд приймає заявки на отримання гуманітарки для жінок, які перебувають в Одесі та Одеській області.

Допомога надається у вигляді одноразової гуманітарної підтримки, працевлаштування тощо.

Хто може отримати гуманітарну допомогу від благодійного фонду

Благодійний фонд «Бути успішним» надає допомогу жінкам віком 25-60 років, які мають статус внутрішньо переміщеної особи та перебувають зараз в Одесі чи Одеській області.

Отримати підтримку можуть:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • особи з інвалідністю;
  • багатодітні сім’ї;
  • матері (батьки)-одиначки;
  • ті, хто має маленьких дітей віком до 8 років.

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Як отримати допомогу

Для того, щоб отримати благодійну допомогу, необхідно заповнити та надіслати форму реєстрації, перейшовши за цим посиланням.

У заявці потрібно вказати своє прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону, вказати, з якої області приїхали.

Якщо будуть додаткові питання, з вами зв’яжеться фахівець фонду.

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Джерело: На пенсії, фото ілюстративне, Хвиля

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