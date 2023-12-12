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Украинцы могут получить бесплатные продуктовые наборы: как подать заявку

Украинцы могут получить бесплатные продуктовые наборы: как подать заявку

Украинцам выдают гуманитарную помощь через платформу «єДопомога» независимо от статуса и места проживания. Все что нужно – только подать соответствующую заявку.

Чтобы получить доступ к гуманитарной помощи, нужно перейти на сайт «єДопомога» и нажать на «Получение и оказание волонтерской помощи». Далее надо выбрать «Получить помощь», пройти регистрацию и оставить заявку.

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Гуманитарная помощь доступна:

  • лицам, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах;
  • вынужденным переселенцам;
  • лицам с ограниченными возможностями;
  • многодетным семьям;
  • пенсионерам с минимальными доходами;
  • гражданам, проживающим в прифронтовых населенных пунктах.

Чтобы ваша заявка была точно обработана, нужно подробно описать свои потребности и ситуацию, в которой вы находитесь.

Благотворители на платформе могут выбирать приложения для оказания помощи либо путем прямой поддержки, либо путем предоставления сертификатов, которые можно использовать для приобретения предметов первой необходимости, таких как продукты питания, средства гигиены или лекарства.

При этом советуем запастись терпением, так как желающих получить гуманитарную помощь может быть много.

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Источник: На пенсии

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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